Vincent Bruins

Donderdag 7 december 2023 10:24 - Laatste update: 10:28

Afgelopen woensdagavond werd de zogeheten Heineken Player 0.0-competitie gehouden, een wedstrijd waarin Max Verstappen het tegen een aantal van de beste simracers ter wereld opnam. De Nederlander Floris Wijers wist de drievoudig wereldkampioen Formule 1 te verslaan.

Verstappen en Heineken sloegen in februari van dit jaar de handen ineen en sindsdien is de Red Bull-coureur een ambassadeur van Heineken 0.0. De Heineken Player 0.0-competitie voor online races werd opgezet en na wedstrijden in Brazilië, Canada, Mexico en Nederland mochten de beste simracers van ieder land de strijd aangaan met Verstappen. Deze finale werd gisteren gehouden in de Heineken Experience in Amsterdam. Wijers wist de virtuele race van achttien ronden op Zandvoort vanaf pole position te winnen, ondanks een tijdstraf voor te hard rijden in de pitstraat. Verstappen kwam als derde over de streep.

Verschillende platformen en spellen

De simcompetitie werd gehouden op de officiële F1 2022-game waar Verstappen normaal gesproken nooit op racet, dus van tevoren moest hij nog eventjes oefenen. "Het is eigenlijk ook net zo als met een echte raceauto. Je hebt een Formule 1-auto, je hebt een GT3-auto, je hebt allerlei verschillende platformen, andere spellen die weer op andere graphics werken, dus het is ook even anders rijden, maar dat maakt het ook wel leuk dat je goede rijders hebt op verschillende platformen. Daar zijn we natuurlijk ook constant mee bezig met Team Redline. We hebben een boel jongens onder contract en bepaalde platformen waar we aan deelnemen en daar zie je wel talent uit voortkomen," aldus de Nederlander tegenover De Telegraaf. Verstappen hoopt simracers in de nabije toekomst te helpen de echte autosport in te komen.

Lovely day at the Player 0.0 finals together with @Heineken 🙌 pic.twitter.com/nLGlUFmAjn — Max Verstappen (@Max33Verstappen) December 6, 2023

Onbeschrijfelijk gevoel

Wijers schreef de Heineken Player 0.0-competitie op zijn naam op dominante wijze. De Nederlander was dan ook ongelooflijk blij dat hij Verstappen voor wist te blijven: "Wat een onbeschrijfelijk gevoel is dit. Dat ik heb mogen racen tegen de wereldkampioen en hem ook nog eens heb kunnen verslaan, voelt als een droom die uitkomt. Ik ben heel trots op deze overwinning en dit vergeet ik nooit meer!", vertelde Wijers na afloop van de race tegenover de aanwezige media.