Donderdag 7 december 2023 08:48

Max Verstappen domineerde de Formule 1 dit seizoen en sleepte zijn derde achtereenvolgende wereldtitel binnen. De coureur van Red Bull Racing wordt daarom door velen als de 'GOAT' gezien, de 'greatest of all time'. Maar buiten de autosport leeft Verstappen gewoon een normaal leventje, zo legt de Nederlander uit.

Iedere sport heeft zijn of haar eigen 'GOAT'. Bij voetbal is dat Lionel Messi, bij basketbal is het Michael Jordan, het boxen had Muhammad Ali, Babe Ruth wordt als de beste baseballspeler ooit gezien, bij het American football is het Tom Brady, tennis heeft Roger Federer en natuurlijk is Tiger Woods de beste als het gaat om golf. De autosport heeft op deze manier ook de beste coureurs allertijden en als we dan objectief kijken naar de Formule 1 dan staan Michael Schumacher en Lewis Hamilton, allebei met zeven wereldkampioenschappen, bovenaan. Verstappen zal nu ook in dat rijtje vallen na het scoren van drie titels achter elkaar, waarvan de laatste twee op dominante wijze. Daarmee staat de teller gelijk aan het aantal kampioenschappen van de legendarische Ayrton Senna en komt hij in de buurt van Alain Prost en Sebastian Vettel.

Buiten sport is leven redelijk normaal

"Je moet het gewoon simpel benaderen: iedereen doet op dezelfde manier zijn behoefte of gaat naar dezelfde wc," legt Verstappen lachend uit bij Viaplay. "Eentje kan iets beter voetballen, eentje kan iets beter racen, een ander kan weer beter hardlopen. Iedereen is goed in zijn eigen sport, maar uiteindelijk zijn we gewoon allemaal mensen en ik vind het ook gewoon fijn om met mijn eigen familie en vrienden ergens lekker uiteten te gaan of een beetje gek te doen of lekker op het water te zitten. Uiteindelijk is je leven, buiten je sport, redelijk normaal."

Simracen

"Ik spendeer natuurlijk ook veel tijd met mijn simjongens met Team Redline bijvoorbeeld," vervolgt de drievoudig wereldkampioen. "Die jongens zijn ook 17 à 18 tot en met 28. Daar zit best wat leeftijdsverschil in en een verschil in hoe zij bepaalde dingen benaderen, en dat is uiteindelijk wel fijn, want die jongens kan je natuurlijk ook nog een beetje sturen en begeleiden. De een heeft meer ervaring dan de ander, maar ik vind het wel mooi om te doen. En dat houd je ook wel redelijk normaal, denk ik."