Vincent Bruins

Woensdag 6 december 2023 14:27 - Laatste update: 14:44

Daniel Ricciardo kroop afgelopen zomer in de week na de Britse Grand Prix achter het stuur van de RB19 van Red Bull Racing, de bolide die het Formule 1-seizoen van 2023 domineerde. De Australiër vertelt over de test op het circuit van Silverstone en de impact die het op hem had.

Ricciardo kwam tot eind 2022 uit voor McLaren, maar hij moest het team verlaten vanwege teleurstellende resultaten. Hij werd vervangen door landgenoot Oscar Piastri. Er waren geen competitieve zitjes meer over voor Ricciardo en dus keerde hij terug bij de energydrankfabrikant waar hij de rol van reservecoureur en derde rijder op zich nam bij niet alleen Red Bull, maar ook bij Scuderia AlphaTauri. Nyck de Vries had bij laatstgenoemde getekend om zijn eerste volledige seizoen in de koningsklasse te rijden, maar al gauw kwamen geruchten naar buiten dat de formatie uit Faenza niet tevreden was over de prestaties van de Nederlander. Na de Britse Grand Prix en die Pirelli-test op Silverstone moest De Vries dan ook zijn koffers pakken om plaats te maken voor Ricciardo. Of de uitslag van de test doorslaggevend was, blijft onbekend, maar dat Ricciardo een indrukwekkende tijd wist te rijden is een ding dat wel zeker is.

Artikel gaat verder onder video

Dingen konden snel veranderen

"Het werk op de simulator ging goed en ik was eindelijk weer aan de bak," vertelde Ricciardo in de Beyond The Grid-podcast. "Daardoor werd ik waarschijnlijk ook enthousiast. Die Pirelli-test zat eraan te komen en ik denk dat ik er misschien zelfs nog naar gevraagd heb. Ik had zoiets van, ik wil graag in die auto rijden, omdat hij natuurlijk heel snel was, maar ook omdat ik wilde weten of het allemaal nog bekend was voor me en of ik het nog wel kon." Toen hij voor de test werd gevraagd, zei hij: "Absoluut. Dat gaf me ook een beetje een doel om naartoe te werken qua fitheid en kracht. Dat vond ik ook wel leuk om een doel te hebben. Ik herinner me op de zondag [van de Britse Grand Prix], wanneer coureurs naar de grid zijn gereden, uitstappen en even een momentje hebben, voordat ze daar weer staan voor het volkslied, dat ik mezelf mentaal weer op die positie zette, omdat ik wist dat als de test goed ging, dingen heel snel konden veranderen."

OOK INTERESSANT: Horner onthult geklapte deal vlak voor vertrek Ricciardo: 'We boden hem hetzelfde salaris als Max'

Paar honderdsten van Max

Voor de test was de 34-jarige uit Perth een beetje nerveus, maar hij keek er vooral naar uit. "Het nerveus zijn kwam doordat ik op een punt was waar ik echt mijn zelfvertrouwen terug had en ik geloofde echt dat de test geweldig kon gaan. Ik wist diep van binnen dat ik het kon en ik had zoiets van, het is nu helemaal aan jezelf, het ligt in jouw handen. Eerlijk gezegd, je toekomst hangt af van deze test. Het was goed om die druk weer te voelen en dat was denk ik ook wel belangrijk. Ik was dat niet aan het onderdrukken." In zijn eerste run spinde hij twee keer, maar de moed zakte hem niet door de schoenen. "Ik had zoiets van, het is logisch. Ik had al zeven, echt, negen, hoeveel maanden dan ook niet gereden." Na ongeveer negen ronden kwam hij weer naar binnen voor nieuwe banden en evenveel benzine in de auto als in Vrije Training 2. "Ik ga het niet mooier maken dan dat het was. De eerste getimede ronde die ik reed, zat ik er meteen bovenop. Haal benzine uit de kwestie en ik zat, volgens mij, een paar honderdsten van de poletijd van Max af."