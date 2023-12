Jan Bolscher

Dinsdag 5 december 2023 14:01

Christian Horner heeft uit de doeken gedaan hoe een nieuwe deal met Daniel Ricciardo in 2018 op de klippen liep, ondanks dat Red Bull Racing aan alle wensen van de Australiër had voldaan.

Daniel Ricciardo verraste tijdens het Formule 1-seizoen van 2018 vriend en vijand door aan te kondigen dat hij eind dat jaar zou vertrekken bij Red Bull Racing, om de overstap naar het team van Renault te maken. Een transfer die om verschillende redenen opvallend was. Renault was niet alleen een stap terug qua performance, ook was de Renault-motor achterin de Red Bull op dat punt al enkele jaren de achilleshiel van het team. Zowel Ricciardo als teammaat Max Verstappen vielen dat seizoen meerdere keren uit vanwege een geplofte krachtbron. De verbazing was ook bij teambaas Christian Horner groot, zo doet hij uit de doeken.

Gesprek met Dietrich Mateschitz

In de podcast Eff Won With DRS vertelt Horner hoe de contractonderhandelingen voorafgaand aan de bekendmaking waren verlopen: "Ik was met onze eigenaar Dietrich [Mateschitz] aan het praten voor de Grand Prix van Oostenrijk", trapt hij af. "Ik zei: 'Het wordt een lastig verhaal met Daniel, kunnen we hem wat liefde tonen? Helmut is een grote fan van Max, misschien kan jij wat betekenen?' Hij zei toen dat het geen probleem zou zijn. Daarna gingen ze samen een uur lang naar boven, ik dacht 'shit'. Ze kwamen met een grote glimlach weer naar beneden. Ik vroeg wat ze hadden afgesproken. Dietrich zei dat het goed zou komen."

Daar nam Horner geen genoegen mee: "Ik vroeg wat we met hem afgesproken hadden. Dietrich zei: 'We geven hem gewoon wat Max ook krijgt.' Ik zei: 'Weet je wel hoeveel dat is?' Hij had geen idee. Ik noemde het getal en hij zei: 'Wie heeft dat in hemelsnaam goedgekeurd?' Ik zei dat hij dat zelf was geweest." Mateschitz ging akkoord: "Dietrich zei: 'Dat is veel geld... Het is een goede jongen. Laten we het maar doen. Laten we hem hetzelfde geven als Max.'"

Geklapte deal

De deal kwam er echter nooit van: "Het zou een tweejarige deal worden", vervolgt Horner. "Toen blies zijn motor op in Duitsland. Dat de motor ons in de steek liet, was destijds ons grote probleem. We gingen met het afgeronde papierwerk naar Hongarije. Zijn manager kwam bij ons en zei: 'Daniel is wat nerveus door de problemen met de motor, hij wil een contract voor een jaar.' Dat viel in eerste instantie niet lekker bij Horner, maar na een gesprek met Mateschitz ging hij akkoord: "Toen had hij alles wat hij wilde."

Toch ging het mis: "Maandag testte hij voor ons en daarna zou hij tekenen. Toen hij dat niet deed, rook in onraad. Ook op dinsdag tekende hij niet, en bij de lunch ook nog niet. Hij belde mij [niet veel later] vanuit Los Angeles. Ik zat in de auto met Geri [Halliwell, zijn vrouw] en hij zei: 'Ik ga het contract niet tekenen. Ik teken ergens anders een contract.' Ik vroeg aan hem of het Mercedes of Ferrari werd, maar hij zei dat het Renault ging worden. Dat was de motor die hem steeds in de steek liet! Daniel heeft een goed gevoel voor humor, dus ik dacht dat hij een grapje maakte. Pas na tien minuten was ik ervan overtuigd dat dat niet zo was", klinkt het.

Geen succesverhaal

Een groot succes werd het niet voor Ricciardo. De inmiddels 34-jarige coureur verliet Renault al na twee seizoenen vanwege de tegenvallende performance van het team. Hij maakte begin 2021 de overstap naar McLaren, maar hier was het Ricciardo zelf die niet goed uit de verf kwam. Halverwege het seizoen van 2022 werd bekend dat het contract van de Australiër bij McLaren vroegtijdig werd opgezegd. Hij keerde terug bij Red Bull Racing, maar dit keer als derde coureur. Vlak voor de zomerstop van 2023 werd hij overgeplaatst naar zusterteam AlphaTauri, waar hij de ontslagen Nyck de Vries verving. Hier zal Ricciardo ook in 2024 rijden.