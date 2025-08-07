De rechtbank in Groningen heeft zojuist uitspraak gedaan over Frits van Eerd, de voormalig topman van Jumbo die Max Verstappen financieel steunde op weg naar de Formule 1. Hij en medeverdachte Theo E. zijn allebei een celstraf opgelegd door de rechter.

Op 13 september 2022 deden de politie en de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) een inval bij Van Eerd. Hij werd samen met negen anderen aangehouden op verdenking van witwassen van geld en goederen via onder andere onroerendgoedtransacties, autohandel en sponsorcontracten in de autosport. Max Verstappen werd door Jumbo gesteund sinds zijn overstap van het karten naar de Formule 3 in 2014, maar aan die sponsoring kwam op 1 januari 2024 een einde. Tien dagen na de inval trad Van Eerd terug als algemeen directeur van Jumbo, al is hij nog steeds een derde eigenaar van de supermarktketen. In maart 2023 werd interim-CEO Ton van Veen aangesteld als de nieuwe algemeen directeur van Jumbo.

Celstraf

Naast de witwaspraktijken deed het Openbaar Ministerie ook onderzoek naar corruptie en valsheid in geschrifte. Van Eerd verscheen op 16 september 2024 voor het eerst voor de rechter en deze heeft in Groningen zojuist uitspraak gedaan. Volgens de rechtbank maakte Van Eerd misbruik van zijn machtige positie bij Jumbo om meer geld en spullen te verzamelen dan de bedoeling was. Daarnaast trok hij op met criminelen die bezig waren met zware drugsdelicten. De rechtbank kon niet anders concluderen dat het geld een criminele herkomst had. Er werden ongebruikelijke biljetten op rare plekken gevonden en de verhalen van vrienden en familie van Van Eerd kwamen niet overeen.

Van Eerd moet twee jaar de gevangenis in, vanwege witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte. Medeverdachte Theo E. krijgt een zwaardere straf van drie en een half jaar in de cel, vanwege fraude, omkoping en fiscale delicten. Daarnaast heeft hij ook een beroepsverbod van bijna een decennium gekregen. Theo E. was de leverancier van spullen, zoals raceauto's die Van Eerd illegaal verkreeg.

