Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft nogmaals uitgelegd dat het niet veel scheelde over Nico Hülkenberg was in 2021, en nu wellicht nog steeds, coureur van Red Bull en teamgenoot van Max Verstappen geweest.

Sinds Daniel Ricciardo vertrokken is bij Red Bull Racing hebben zowel Pierre Gasly, Alexander Albon als Liam Lawson en Yuki Tsunoda (huidig teamgenoot Verstappen) een poging gewaagd naast de Nederlander, zonder succes. Sergio Pérez had van alle teamgenoten van Verstappen na Ricciardo nog het meeste succes, maar ook dit bleef gelimiteerd tot vooral 2022 en 2023 (en zelfs toen in fases en niet consistent). Ook Tsunoda heeft het dit seizoen enorm lastig om met de auto van Red Bull überhaupt stabiel in Q3 te komen en punten te scoren, terwijl Verstappen eigenlijk bijna elk raceweekend voorin meedoet om podiumplekken.

Marko over Hülkenberg

Eerder stelde Marko dat het niet veel had gescheeld of Nico Hülkenberg had voor het seizoen 2021 een kans gekregen bij Red Bull Racing als teamgenoot van Max Verstappen. Deze kans kreeg hij echter niet door een bepaalde race, die alles zou bepalen. Dit zegt hij tegenover F1Insider. "Hij [Hülkenberg] was destijds co-commentator voor ServusTV. Er was dus al een band en er waren al eerste gesprekken gevoerd, maar toen won Pérez de race in Bahrein en verschoof de aandacht naar Pérez."

Heeft Marko spijt van keuze Pérez in plaats van Hülkenberg?

Hülkenberg en Verstappen kunnen het zowel op als buiten de baan al sinds het debuut van Verstappen goed met elkaar vinden en Marko heeft dan ook wel een klein beetje spijt dat hij de Duitser niet vanaf 2021 teamgenoot heeft gemaakt van Verstappen bij Red Bull. "Laten we het zo zeggen: het zou een geweldige tijd zijn geweest, want die twee kunnen het erg goed met elkaar vinden. En Hülkenberg is een zekerheidje voor punten. Zelfs in onze auto zou hij in de top zijn geëindigd."

