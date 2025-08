Russell tekent geen nieuw contract deze zomer, 'Verstappen is klaar met Red Bull' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Nadat teambaas Toto Wolff bevestigde dat de rijdersbezetting van Mercedes niet verandert voor 2026, laat George Russell nu ook weten dat het een kwestie is van wanneer het nieuwe contract wordt ondertekend in plaats van of het überhaupt wordt ondertekend. De Brit trok in Hongarije ook de aandacht na uitspraken over Charles Leclerc en dat hij mogelijk met een 'illegale' Ferrari zou rijden. Analist Alex Brundle heeft hier een theorie over. Ondertussen is er een nieuw drama ontstaan rondom Ralf Schumacher en zijn ex-vrouw, maar ook rondom Ralf Schumacher en Aston Martin. Het team van Lawrence Stroll zou Sky Sports Deutschland namelijk geboycot hebben. Verder gaat Robert Doornbos in op het pijnlijke radiobericht van Max Verstappen en kondigt Ferrari een nieuwe coureur aan.

Russell blijft bij Mercedes in 2026: 'Geen haast met verlengen'

George Russell rijdt in 2026 'gewoon' voor het team van Mercedes, zo kunnen we inmiddels toch wel stellen. De Brit benadrukt na Hongarije dat hij geen haast heeft om zijn contract te verlengen. De 27-jarige rijder maakt zich totaal niet druk om het verlengen van zijn contract en gelooft dat alles vanzelf op zijn plek valt. "Het zal gebeuren wanneer het gebeurt, het is een kwestie van wanneer, niet of", zegt Russell bij Sky Sports. De Mercedes-coureur benadrukt dat het belangrijker is de juiste beslissing te nemen dan overhaast te handelen. "Er gaat deze zomer in ieder geval niks gebeuren, want ik wil gewoon uitrusten en opladen voor de tweede helft van het jaar. Er is ook geen tijdsdruk." Lees hier het hele artikel over hoe het zit met de contractverlenging van George Russell.

'Aston Martin boycotte Sky Sports F1 in Hongarije'

Het team van Aston Martin heeft de Duitse tak van Sky Sports F1 geboycot. Verslaggevers Peter Hardenacke en Ralf Schumacher probeerden afgelopen zondag een vertegenwoordiger van Aston Martin voor de camera te krijgen, maar die weigerde, zo meldt het Duitse Bild. Het is niet de eerste keer dat Sky Sports niet welkom is bij een Formule 1-team. In 2022 was het juist Red Bull Racing dat even klaar was met de Britse uitzendgemachtigde van de koningsklasse. Destijds opperde Ted Kravitz dat Lewis Hamilton een jaar eerder was beroofd van de wereldtitel. De zender was daardoor tijdelijk niet welkom bij Red Bull Racing ten tijde van de Grand Prix van Mexico-Stad. Lees hier het hele artikel over de boycot van Aston Martin.

Ex-vrouw Ralf Schumacher reageert op bizar gerucht over betaald schijnhuwelijk'

De publieke vete tussen de uit de kast gekomen Ralf Schumacher en ex-vrouw Cora Schumacher leek na vorig jaar een tijdje te zijn gaan liggen. Dit keer komen er echter weer nieuwe, vreemde geruchten aan het licht. Cora reageert daar nu op. Oliver Pocher, Duitse presentator van beroep, kwam in zijn show "Hey Olli!" met informatie dat het hele huwelijk vooropgezet geweest zou zijn: "Cora is aan hem toegewezen; ze had een contract voor tien jaar." Een bizar gerucht over uithuwelijking dus, wat Cora in dezelfde uitzending zelf meteen ontkent: "Ik was nu rijk geweest als dat het geval was!" Lees hier het hele artikel over de ex-vrouw van Ralf Schumacher.

16-jarige vrouwelijke coureur tekent bij F1-opleidingsprogramma van Ferrari

Ferrari heeft een nieuwe coureur voor het opleidingsprogramma van het Formule 1-team getekend. Het gaat om Alba Hurup Larsen, een 16-jarige dame uit Denemarken. Ze komt momenteel onder andere uit in de F1 Academy en zal uit deze maand dus op het Circuit Zandvoort racen in het voorprogramma van de Dutch Grand Prix. Larsen begon haar loopbaan in de kartsport in 2020 en drie jaar later won ze een Deens kartkampioenschap in de regio Sjælland. Ze kreeg onder andere support van voormalig Haas-coureur Kevin Magnussen. Larsen maakte vorig jaar haar debuut in de autosport met een aantal races in het Indiase F4-kampioenschap. Ook dit seizoen komt ze uit in verschillende Formule 4-klasses, zoals de Formula Winter Series, Britse Formule 4 en natuurlijk de F1 Academy. Lees hier het hele artikel over de nieuwe aanwinst van de Ferrari Driver Academy.

Doornbos na Hongarije: 'Je hoort op de boardradio dat Verstappen er klaar mee is'

Max Verstappen maakte tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije een dramatische race mee. Pech had hij niet en op foutjes konden we hem ook niet betrappen, maar zijn bolide van Red Bull Racing had gewoon geen snelheid. Robert Doornbos hoorde dat de Limburger er helemaal klaar mee was. "Ik denk dat hij sowieso vandaag met een glimlach op zijn boot zit ergens in Frankrijk of Italië en de Formule 1 even achter zich heeft gelaten", begon Doornbos bij De Stamtafel van het Ziggo Sport Race Café. Verstappen zou wel blij zijn even een pauze te kunnen nemen na het tegenvallende resultaat op de Hungaroring. "Je hoort het op de boardradio. Je hoort dat hij er klaar mee was." Lees hier het hele artikel over het radiobericht van Max Verstappen na Hongarije.

Brundle deelt theorie achter 'illegale' Ferrari van Leclerc: "Daarom was hij zo langzaam"

Charles Leclerc was flink aan het balen na de F1 Grand Prix van Hongarije. Niet alleen kon hij zijn pole niet omzetten in een overwinning, hij verdiende überhaupt geen beker. George Russell speculeerde dat Ferrari een 'illegale' auto had en daardoor langzaam was in de slotfase. Alex Brundle, een analist van F1 TV, reageert hierop en deelt zijn eigen theorie. "Ferrari heeft meermaals geworsteld met de slijtage van de plank gedurende het seizoen", schreef Brundle in zijn Instagram-story's. "De plank slijt het meest met de laagste rijhoogte en bij de laagste bandendruk, wat op hoge snelheid gebeurt omdat de downforce de auto op de weg duwt. De Ferrari gaat op de snellere gedeeltes van het circuit van het gas af om zo met een lagere rijhoogte te kunnen rijden op de rest van het circuit zonder de plank te beschadigen." Lees hier het hele artikel over de problemen van Charles Leclerc in Hongarije.

