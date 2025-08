De publieke vete tussen de uit de kast gekomen Ralf Schumacher en ex-vrouw Cora Schumacher leek na vorig een tijdje te zijn gaan liggen. Dit keer komen er echter weer nieuwe, vreemde geruchten aan het licht. Cora reageert daar nu op.

Ralf Schumacher plaatste in juni 2024 plotseling een post op Instagram om te vertellen dat hij op mannen valt. "Het mooiste in het leven is wanneer je de juiste partner aan je zijde hebt met wie je alles kan delen," schreef hij destijds. Vervolgens liet ex-vrouw Cora Schumacher zich horen in de media. Enkele maanden geleden kwam zij in het nieuw wegens felle uitspraken tegen de vlak daarvoor uit de kast gekomen Ralf. Ze hield zich niet in na de coming out van haar ex-man. "Hij ontkende altijd en vertelde mij dan dat ik dingen verbeelde en dat ik wellicht psychologische hulp nodig had. Toen hij het bekendmaakte, was dat een messteek in mijn hart", zei zij destijds.

Eerder moddergooien

Wat vorig jaar volgde, was een hele rel in de media. Cora liet destijds weten dat ze in therapie was gegaan wegens paniekaanvallen en publiekelijk 'smeekte ze Ralf om haar alleen te laten'. Vervolgens werd er gemeld dat de vete tussen het tweetal richting de rechtbank dreigt te gaan. Ralf probeert via die manier stappen te ondernemen om Cora de mond te snoeren en haar te verbieden uitspraken te doen over hun relatie en zijn seksualiteit op Instagram. Lange tijd was het stil rondom het voormalig echtpaar, totdat er dit keer weer een vreemd gerucht de wereld in geholpen is.

Huwelijkscontract

Oliver Pocher, Duitse presentator van beroep, kwam in zijn show "Hey Olli!" namelijk met informatie dat het hele huwelijk vooropgezet geweest zou zijn: "Cora is aan hem toegewezen; ze had een contract voor tien jaar." Een bizar gerucht over uithuwelijking dus, wat Cora in dezelfde uitzending zelf meteen ontkent: "Ik was nu rijk geweest als dat het geval was!" Vervolgens krijgt ze de vraag of ze nooit vermoedens had over Schumacher zijn geaardheid: "Natuurlijk heb ik het een paar keer gevraagd... Ik wist het niet, anders was ik niet met hem getrouwd. Ik had mijn leven voor geen goud weggegooid." Afstand doen van haar beroemde achternaam, dat wil ze echter niet: "Waarom zou ik? Ik zou dom zijn, zeker zolang ik er geld mee kan verdienen." Contact met Ralf ziet ze echter niet meer zitten: "Ralf is geblokkeerd op mijn telefoon."

