Max Verstappen maakte tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije een dramatische race mee. Pech had hij niet en op foutjes konden we hem ook niet betrappen, maar zijn bolide van Red Bull Racing had gewoon geen snelheid. Robert Doornbos hoorde dat de Limburger er helemaal klaar mee was.

Verstappen kwalificeerde zich als achtste op de Hungaroring en leek eerst op weg naar een topvijffinish door een aantal posities goed te maken. De balans was echter ver te zoeken in de RB21 en de banden sleten ook snel. De regerend wereldkampioen begon weer terug te zakken en zou uiteindelijk als negende over de streep komen. Hij finishte achter Liam Lawson in de Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull. "Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Dit is pijnlijk voor iedereen", klonk het over de boardradio na het vallen van de vlag. Verstappen heeft een achterstand van bijna honderd punten op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris.

Verstappen was er klaar mee

"Ik denk dat hij sowieso vandaag met een glimlach op zijn boot zit ergens in Frankrijk of Italië en de Formule 1 even achter zich heeft gelaten", begon Doornbos bij De Stamtafel van het Ziggo Sport Race Café. Verstappen zou wel blij zijn even een pauze te kunnen nemen na het tegenvallende resultaat op de Hungaroring. "Je hoort het op de boardradio. Je hoort dat hij er klaar mee was. Het woord 'painful' [pijnlijk] was denk ik wel duidelijk. Daardoor was zijn engineer ook stil op de radio, want ja, wat moet je dan nog zeggen?"

Verstappen nam onwijs veel risico

"Dit is Max onwaardig", vervolgde de analist. "Hij ging zelfs bijna overdriven, zou ik wel zeggen, met die actie op Lewis Hamilton bijvoorbeeld. Hij neemt onwijs veel risico, puur omdat hij denkt: 'Ja, dan maar op de limiet gaan racen met wat ik heb.' Maar er zat natuurlijk nul snelheid in. Het is best zorgwekkend als je in alle trainingen - want het was geen sprintweekend, maar een 'normaal' Grand Prix-weekend met drie volle uren testen - drie uur de tijd hebt en je geen balans kan vinden en ook in de kwalificatie en de race niet, dan is het niet wat Marko zegt, zo'n 'momentopname'."

