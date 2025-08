Ferrari heeft een nieuwe coureur voor het opleidingsprogramma van het Formule 1-team getekend. Het gaat om Alba Hurup Larsen, een 16-jarige dame uit Denemarken. Ze komt momenteel onder andere uit in de F1 Academy en zal uit deze maand dus op het Circuit Zandvoort racen in het voorprogramma van de Dutch Grand Prix.

Larsen begon haar loopbaan in de kartsport in 2020 en drie jaar later won ze een Deens kartkampioenschap in de regio Sjælland. Ze kreeg onder andere support van Kevin Magnussen, de voormalig Haas F1-coureur die we tegenwoordig in IMSA en het FIA World Endurance Championship vinden bij BMW. Larsen maakte vorig jaar haar debuut in de autosport met een aantal races in het Indiase F4-kampioenschap. Ook dit seizoen komt ze uit in verschillende Formule 4-klasses, zoals de Formula Winter Series, Britse Formule 4 en natuurlijk de F1 Academy. In het laatstgenoemde kampioenschap is ze bijna elke race in de punten beland - alleen in Miami lukte dat niet, nadat ze vanuit de pitstraat moest starten.

Naast Larsen tekent ook Maccagnani bij Ferrari

Larsen gaat vanaf 1 januari 2026 met Ferrari echt aan de slag. In welke kampioenschappen ze precies gaat rijden met ondersteuning van het Italiaanse merk is nog niet bekend. De dame uit Roskilde is niet de enige nieuwe aanwinst van de Ferrari Driver Academy. Ook de 14-jarige Niccolò Maccagnani heeft zijn handtekening gezet. Naast zijn indrukwekkende prestaties in de kartsport was hij recentelijk het snelst van 37 deelnemers aan de groepstest van de Formule 4 op het Autodromo Vallelunga Piero Taruffi nabij Rome.

