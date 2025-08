Het team van Aston Martin heeft de Duitse tak van Sky Sports F1 geboycot. Verslaggevers Peter Hardenacke en Ralf Schumacher probeerden afgelopen zondag een vertegenwoordiger van Aston Martin voor de camera te krijgen, maar die weigerde, zo meldt het Duitse Bild.

Het is niet de eerste keer dat Sky Sports niet welkom is bij een Formule 1-team. In 2022 was het juist Red Bull Racing dat even klaar was met de Britse uitzendgemachtigde van de koningsklasse. Destijds opperde Ted Kravitz dat Lewis Hamilton een jaar eerder was beroofd van de wereldtitel. De zender was daardoor tijdelijk niet welkom bij Red Bull Racing ten tijde van de Grand Prix van Mexico-Stad.

Kritiek werd niet door Aston Martin gewaardeerd

De Duitse tak van Sky schijnt nu ook over de scheef te zijn gegaan. Bild meldt dat Sky al voor het raceweekend contact had opgenomen met teambaas Mike Krack voor een mogelijk interview. Dat verzoek werd geweigerd, en Schumacher verklaarde daarover: “Ik weet dat ze ons geen interviews meer geven, omdat ze ons op dit moment niet zo aardig vinden.” Collega Hardenacke viel hem bij en stelde dat het duo misschien iets te kritisch was geweest op de mensen bij Aston Martin. Het was Schumacher die tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië weinig ophad met de woorden van Lance Stroll, die verklaarde dat zijn Aston Martin tijdens die race “het ergste stuk stront was waarin hij ooit had gereden”.

Aston Martin heeft bij het Duitse medium ook gereageerd op de vermeende boycot. Het team van Lawrence Stroll geeft echter aan dat verslaggevers van Sky Sports F1 nog steeds welkom zijn tijdens officiële race-evenementen.

