George Russell rijdt in 2026 'gewoon' voor het team van Mercedes, zo kunnen we inmiddels toch wel stellen. De Brit benadrukt na Hongarije dat hij geen haast heeft om zijn contract te verlengen. De 27-jarige rijder maakt zich totaal niet druk om het verlengen van zijn contract en gelooft dat alles vanzelf op zijn plek valt.

De geruchten over een mogelijke vertrek door een eventuele komst van Max Verstappen hielden de Formule 1-wereld de afgelopen maanden behoorlijk bezig, maar de Mercedes-coureur bleef kalm. Hij stelt dat zowel hij als teambaas Toto Wolff zich nu Verstappen heeft gezegd bij Red Bull te blijven, geen zorgen hoeven te maken over de situatie. “Het zal gebeuren wanneer het gebeurt, het is een kwestie van wanneer, niet of”, zegt Russell bij Sky Sports. De Mercedes-coureur benadrukt dat het belangrijker is de juiste beslissing te nemen dan overhaast te handelen.

Russell rustig

Wolff gaf eerder aan dat er intern nooit enige twijfel is geweest over de positie van de Brit binnen het team. Ondanks alle speculaties over zijn toekomst richt de voormalig Williams-coureur zich volledig op het team van Mercedes. Tijdens de Grand Prix van België liet Wolff weten tevreden te zijn met de huidige line-up van Russell en Kimi Antonelli, terwijl Verstappen zijn toekomst bij Red Bull bevestigd heeft, waardoor de druk op de Brit lijkt te verminderen.

Geen haast

Russells prestaties op de baan onderstrepen zijn waarde voor het team. In Hongarije behaalde hij zijn zesde podium van het seizoen, wat zijn positie bij de Zilverpijlen nog sterker maakt. De coureur kijkt uit naar de tweede helft van het seizoen en hoopt dat Mercedes zich als 'best of the rest' kan profileren. De focus in de zomerstop ligt dan ook op herstellen, niet op een nieuw contract: “Er gaat deze zomer in ieder geval niks gebeuren, want ik wil gewoon uitrusten en opladen voor de tweede helft van het jaar. Er is ook geen tijdsdruk”, zo besluit Russell.