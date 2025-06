In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag was de toekomst van Max Verstappen in F1 onderwerp van gesprek, met onder meer Toto Wolff die de komst van de Nederlander nog niet uit zijn hoofd heeft gezet en Aston Martin dat een belangrijke stap zet richting een mogelijke komst van de viervoudig wereldkampioen. Verder ging Christian Horner in op de situatie van Yuki Tsunoda en was Nico Hülkenberg lovend over Verstappen. Dit is de GPFans Recap van 18 juni.

Wolff lijkt te denken (of te hopen) dat er wat speelt tussen Verstappen en Mercedes

Speelt er wat tussen het Formule 1-team van Mercedes en Max Verstappen? Teambaas Toto Wolff lijkt te denken (of hopen) van wel, kijkend naar zijn recente uitlatingen in de media over de viervoudig wereldkampioen.

Hülkenberg prijst Verstappen: "Mensen onderschatten wat hij doet"

Nico Hülkenberg heeft zijn bewondering voor Max Verstappen uitgesproken in een uitzending op het Duitse Sky. De Sauber-coureur is onder de indruk van wat de Nederlander in de Formule 1 laat zien. Volgens Hülkenberg wordt Verstappen vaak onderschat en is zijn consistentie ongeëvenaard.

Verbeteringen Aston Martin zijn goed teken voor kansen bij Verstappen

Aston Martin en Mercedes worden sinds 2024 genoemd als kanshebbers om Max Verstappen aan te trekken mocht hij bij Red Bull Racing vertrekken. Bij Aston Martin moet daarvoor wel een flinke sportieve stap gezet worden. Deze stap lijkt het team van eigenaar Lawrence Stroll nu te zetten. Het begin is er in ieder geval en een trend van de afgelopen twee seizoenen is doorbroken.

'Verstappen is waarom Russell en Antonelli nog een aflopend contract hebben bij Mercedes'

Zowel Andrea Kimi Antonelli als George Russell kennen momenteel een prima seizoen 2025 namens Mercedes, maar het zijn wel twee coureurs die een aflopend contract hebben. De rol die Max Verstappen daarin speelt lijkt groot te zijn.

Horner: "Tsunoda moet niet dezelfde fout maken als andere rijders naast Max"

Hoewel de FIA de twee protesten van Red Bull Racing na afloop van de race in Montreal heeft afgewezen, legt Christian Horner uit dat zijn team het volste recht had om deze in te dienen. Red Bull is daarnaast van mening dat het gedrag van George Russell ten opzichte van Max Verstappen in Montreal absoluut onacceptabel was.

