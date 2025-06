Speelt er wat tussen het Formule 1-team van Mercedes en Max Verstappen? Teambaas Toto Wolff lijkt te denken (of hopen) van wel, kijkend naar zijn recente uitlatingen in de media over de viervoudig wereldkampioen.

De kampen van Red Bull Racing en Mercedes hebben in het verleden meer dan eens recht tegenover elkaar gestaan. De rivaliteit bereikte een hoogtepunt in 2021, toen Max Verstappen en Lewis Hamilton een zeer verhitte strijd om het wereldkampioenschap uitvochten. Dat seizoen werd er constant met modder over en weer gegooid, door zowel de teambazen als de rijders zelf. Mercedes-teambaas Toto Wolff nam het hierbij logischerwijs in de media steeds op voor Hamilton, terwijl Red Bull Racing-teambaas Christian Horner hetzelfde deed voor Verstappen. Alhoewel het richting de coureurs nog enigszins respectvol bleef, maakte de twee elkaar constant uit voor rotte vis.

Is Wolff wederom een charmeoffensief gestart?

Nu Red Bull Racing zich in een turbulente periode begeeft, worden er steeds vaker vraagtekens bij de toekomst van Verstappen geplaatst. Hij heeft een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing, maar wordt regelmatig aan een vroegtijdige overstap naar Aston Martin of Mercedes gelinkt. En met dat in het achterhoofd, lijkt er een opvallende trend plaatst te vinden als het gaat om hoe Wolff zich in de media uitlaat over Verstappen. Naar mijn idee praat hij steeds vaker over de Limburger, alsof het een Mercedes-coureur is. Misschien zie ik spoken, maar Wolff lijkt - niet voor het eerst - een charmeoffensief richting de viervoudig wereldkampioen zijn gestart.

Zo bleef de Oostenrijker ontzettend rustig, toen hij na afloop van de Grand Prix van Barcelona gevraagd werd naar het incident tussen Verstappen en George Russell, waarbij de Nederlander maar liefst drie strafpunten opgelegd kreeg: "Ik weet niet echt wat daar gebeurde, of het woede was", klonk het. "Het leek erop dat hij een probleem had bij het uitkomen van bocht vier. De deur stond ineens wagenwijd open en toen stuurde hij ineens op George af. Dat zag er heel vreemd uit. Ik weet niet wat de oorzaak was van het plotselinge snelheidsverlies. Als het woede was, is dat natuurlijk niet goed." Wie enigszins bekend is met hoe fel Wolff zich regelmatig uitlaat in de media, zal het met me eens zijn dat dit een opvallend mild antwoord was van de Mercedes-teambaas.

Een compliment in de vorm een kritische nooit

Enige tijd later, en na het zien van de beelden, voegde Wolff aan zijn woorden toe dat Verstappen het gewoon "verprutst" had, maar deed dat op een manier waarop hij de Nederlander eigenlijk een compliment maakte: "Er is een patroon dat ik herken onder de grootsten der aarde: soms heb je het nodig dat de wereld tegen je is, want dan presteer je op je best. De grootsten der aarde hebben daarom soms niet door dat de wereld helemaal niet tegen hun is. Soms heb je gewoon een fout gemaakt." Je hoort Wolff dit zo zeggen over bijvoorbeeld Hamilton in 2021, op een manier waarbij een teambaas zijn coureur beschermd nadat deze een fout heeft gemaakt, door het verhaal een mooie draai te geven.

Wolff houdt Verstappen buiten schot in Red Bull-tirade

En ook na het raceweekend in Canada gaf Wolff Verstappen ongevraagd en onnodig, een zorgvuldig verpakt en soort van verstopt compliment. Toen hij tijdens de filmpremière van F1: The Movie gevraagd werd naar de ingediende protesten van Red Bull Racing tegen George Russell vanwege het veelbesproken moment achter de safety car, liet hij geen spaan heel van de Oostenrijkse formatie. De ingediende protesten waren "kleinzielig", "onnodig" en "gênant."

En ineens werd Verstappen erbij betrokken: "Eén protest trokken ze direct weer in", klonk het. "Ze gingen er niet eens mee door, omdat het onzin was. Het tweede protest kostte ons vijf uur, omdat ik niet eens weet wat er bedoelt wordt met 'onsportief gedrag', of zoiets. Waar gaat het over? Wie bedenkt dat? Ik weet honderd procent zeker dat het niet Max was. Hij is een racer. Hij zou nooit een protest indienen voor zoiets nietszeggends." Hoe maak je je interesse in Verstappen kenbaar, zonder je interesse in Verstappen kenbaar te maken. Toch?

Lentekriebels bij Wolff?

Ik probeer niet de wereld in te slingeren dat er wat speelt tussen Verstappen en Mercedes. Maar met in het achterhoofd dat George Russell nog altijd geen contract heeft voor 2026, is de manier waarop Wolff zich de afgelopen tijd in de media uitlaat over Verstappen, opvallend. Misschien speelt er wat. Misschien speelt er niets, maar wil Wolff de relatie met Verstappen goed houden, voor als het moment ooit wel komt. Het is immers geen geheim dat hij al vaker een poging heeft gedaan om Verstappen naar Mercedes te halen en dat ze al eerder met elkaar om tafel hebben gezeten.

Hoe het ook zit: Wolff lijkt wel degelijk weer te flirten met Verstappen, ondanks dat hij recent beweerde hiermee gestopt te zijn. Misschien was dat hard to get, maar bleek dit niet te werken bij de viervoudig wereldkampioen.