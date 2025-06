Nico Hülkenberg heeft zijn bewondering voor Max Verstappen uitgesproken in een uitzending op het Duitse Sky. De Sauber-coureur is onder de indruk van wat de Nederlander in de Formule 1 laat zien. Volgens Hülkenberg wordt Verstappen vaak onderschat en is zijn consistentie ongeëvenaard.

In aanloop naar de Grand Prix van Canada, waar Hülkenberg als elfde begon, sprak hij zijn bewondering uit voor de foutloze rijstijl van Verstappen. De Limburger startte in Montréal als tweede op de grid, maar blijft zijn concurrenten verbazen door telkens dat extra beetje te vinden. Volgens Hülkenberg heeft Verstappen zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld en zijn foutenmarge tot vrijwel nul teruggebracht.

Hülkenberg onder de indruk van Verstappen

"Ik denk dat mensen vaak onderschatten wat Max doet en waartoe hij in staat is", zegt Hülkenberg bij Sky. "Het is soms moeilijk onder woorden te brengen, maar je ziet het telkens weer: ze zetten steeds weer een andere coureur naast hem, maar niemand kan zich met hem meten."

Marko blij dat Hülkenberg niet naast Verstappen zit

Red Bull-adviseur Helmut Marko voegde daar met een knipoog aan toe: "Misschien is het maar goed geweest dat hij het stoeltje naast Max niet heeft gekregen. Mogelijk is hem zo wat ellende bespaard gebleven." Hülkenberg was in 2020 in beeld voor een stoeltje bij Red Bull, maar de keuze viel uiteindelijk op Sergio Pérez, na zijn overwinning in Bahrein. Marko prijst Hülkenberg echter de hemel in voor zijn prestaties sinds zijn terugkeer in de Formule 1.

