Voor de 37-jarige Nico Hülkenberg staat er in 2025 een avontuur bij Kick Sauber op hem te wachten. De Duitser is een echte veteraan van de sport en hoewel hij tegen het einde van 2019 aankeek tegen zijn voorlopige pensioen, liet hij in 2024 toch zien uit welk racehout is gesneden. 'The Hulk' heeft in zijn Formule 1-loopbaan met verschillende generaties Formule 1-auto's gereden en ziet daarin een overeenkomst met Max Verstappen.

Met 227 races achter de kiezen hoort Hülkenberg inmiddels bij het meubilair van de koningsklasse. De Duitser heeft nog wel altijd het vervelende record achter zijn naam staan van de meeste races in de Formule 1, zonder ooit het podium te bereiken. In 2019, toen nog rijdend voor Renault, was de 'The Hulk' er dichtbij. Uitgerekend in zijn thuisrace in Hockenheim lag de Duitser op podiumkoers, toen ook hij eventjes buiten de baan kwam, in regenachtige omstandigheden. Uiteindelijk kon hij zijn Renault in de laatste bocht voor het rechte stuk niet stoppen en dus eindigde zijn race in de bandenstapel.

Grondeffect

Hoewel een podiumplek nog ontbreekt, zijn vriend en vijand ervan overtuigd dat Hülkenberg bij de toppers van de sport hoort. Ook Verstappen gaf aan dat hij 'The Hulk' als een echte racer ziet en benadrukte dat de Duitser weet waar hij over praat. In gesprek met de Duitse tak van Motorsport.com blikt Hülkenberg terug op het seizoen. Daar waar Lewis Hamilton, maar ook Daniel Ricciardo hebben aangegeven dat de grondeffectauto's hen niet zo ligt, is dat bij 'The Hulk' niet het geval.

Overweg kunnen met verschillende generaties F1-auto's

Op de vraag waarom hij wel overweg kan met de huidige wagens, legt de Duitser uit: "Ik denk dat het meer te maken heeft met hoe je je als coureur voelt, hoe je gevoel is, en hoe je vertrouwen of zelfvertrouwen is. Uiteindelijk draait het om het gevoel in de auto, dat je wel of niet hebt, en als er op een of andere manier één procent ontbreekt, is er meteen een probleem. Dan ontbreekt er rondetijd en zie je dat direct op de stopwatch."

Overeenkomst met Verstappen

Daarnaast geeft Hülkenberg aan dat hij over 'het gevoel' beschikt om met verschillende auto's aan de slag te kunnen. "Er zijn ook voorbeelden zoals Max, die, ongeacht welke generatie auto, onder alle omstandigheden presteert en volgens elke regelgeving. Dat gevoel heb ik ook. Natuurlijk heb ik mijn hoogte- en dieptepunten gehad, ook met de oude auto's, en bij Renault ging het niet zo goed. Maar dat lag aan andere omstandigheden, zoals gezegd, meer aan gevoel en waar je staat."

Zonder aanpassingsvermogen hoor je niet thuis in F1

Volgens 'The Hulk' hoort het aanpassingsvermogen ook bij het zijn van een Formule 1-coureur, de formule wordt namelijk om de zoveel tijd aangepast met een reglementswijziging. "Daarom moet je je als coureur eigenlijk kunnen aanpassen, opnieuw leren. Want als je alleen goed bent met één type auto en je ontwikkelt je niet verder, pas je je niet aan, dan zou je een relatief korte levensduur hebben hier in de Formule 1", aldus Hülkenberg.

