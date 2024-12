Zondag was het precies elf jaar geleden dat de Formule 1-wereld werd opgeschud door het tragische nieuws dat zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher zwaargewond was geraakt na een val tijdens het skiën. De familie Schumacher is sindsdien muisstil geweest over het leven van de legendarische Ferrari-coureur, maar zoon Mick heeft zich in het boek Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane uitgelaten over zijn band met zijn vader en hoe hij de stappen in de autosport heeft gezet, zonder 'Der Michael' aan zijn zijde.

Schumacher behoort inmiddels tot het rijtje legendarische Formule 1-wereldkampioenen en debuteerde in 1991 in de koningsklasse. De Duitser was de oplossing voor Eddie Jordan, die voor zijn team een vervanger zocht voor één van zijn coureurs: Bertrand Gachot. Schumacher debuteerde in België en wist met een zevende tijd in de kwalificatie direct op te vallen bij Flavio Briatore. Briatore had destijds de leiding bij Benetton en haalde 'Schumi' naar zijn team. In 1994 pakte Schumacher zijn eerste titel in de kleuren van het team en in 1995 deed hij dat nog eens dunnetjes over. In 1996 verkaste de Duitser naar Ferrari en nam enkele sleutelpersonen mee, zoals Ross Brawn en ontwerper Rory Byrne. Schumacher moest met het 'dream team' eerst aan de wederopbouw van Ferrari werken, voordat hij in 2000 voor de derde keer naar de titel wist te grijpen. Vanaf dat moment was de dominantie van Schumacher aangebroken en in 2006 kondigde hij zijn afscheid aan, althans voorlopig. De Duitser maakte namelijk in 2010 zijn rentree, maar dan bij Mercedes en zou na slechts twee jaar definitief afscheid nemen van de sport. Schumacher was de enige coureur die zeven kampioenschappen wist te pakken, totdat Lewis Hamilton hem in 2020 evenaarde.

Skiongeval

Op 29 december 2013 raakte Schumacher in levensgevaar, nadat hij tijdens het skiën in de Franse Alpen viel. In zijn val kwam Schumacher met zijn hoofd op een steen terecht en werd hij direct naar het plaatselijke ziekenhuis overgebracht. In april 2014 werd bekend dat Schumacher kunstmatig in coma werd gehouden en sindsdien is er maar weinig naar buiten gekomen over het leven van de Duitse Formule 1-legende.

Mick wijst naar lessen van 'steun en toeverlaat' Michael

De voormalig Haas-coureur blikt in het boek terug op de dagen dat Michael Schumacher nog wel als coach langs de kartbaan stond. "Hij was echt een steun en toeverlaat, maar hij kon ook uitdagend zijn", opent Mick. Daarnaast was Michael zelf een echte perfectionist en dat haalt zoon Mick dan ook aan: "Een keer tijdens een kartrace remde ik heel laat bij het ingaan van een bocht en won veel tijd. Toen ik hem erover vertelde, zei hij: 'Ja, maar je had zo moeten remmen bij elke bocht!" Na het skiongeluk moest Mick op eigen benen staan: "Ik begon met racen in de formuleklassen het jaar na [het ongeluk], en vanaf dat moment moest ik mijn eigen weg vinden. Maar ik heb zeker veel technische punten van hem geleerd die ik nog steeds gebruik, evenals van zijn coaching. En ik ben altijd erg veerkrachtig geweest."

