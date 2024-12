Volgens Jos Verstappen hebben we in 2024 de beste Max gezien. De Red Bull-coureur wist onder moeilijke omstandigheden zijn vierde wereldtitel veilig te stellen en vader Jos is vooral onder de indruk van de manier waarop. Zo wist Verstappen junior toe te slaan op de meest cruciale momenten, zoals bijvoorbeeld de race in Brazilië.

Het seizoen begon nog dominant voor Verstappen, die in de eerste zeven wedstrijden, vijf keer op de hoogste treden stond. Daarna ging het bergafwaarts met de snelheid van de RB20 en McLaren kwam juist met de MCL38 bovendrijven. Het heeft gezorgd voor een interessant titelstrijd bij de coureurs, waarbij Verstappen uiteindelijk altijd de marge heeft gehouden en in Las Vegas de titel wist veilig te stellen.

Spannend Formule 1-seizoen

In de F1 Talks van Viaplay blikt Verstappen senior terug op het seizoen van zijn zoon en is hij vooral opgelucht, daarnaast wijst hij naar de Formule 1, als grote winnaar: "[Het was red.] heel spannend en in dat opzicht een fantastisch seizoen voor de Formule 1. Veel winnaars en veel concurrentie en gelukkig heeft Max gewonnen. Daar ben ik heel blij mee." Toch zat ook Jos 'The Boss' te balen toen hij de dominantie van de RB20 zag verdampen, al weet hij wel waarom: "Na Imola werd het moeilijker. De andere teams kwamen dichterbij. De achtergrond daarvan ken ik wel, want ik praat veel met Max."

Brazilië was omslagpunt

In Hongarije was Verstappen junior vocaal, toen het team met een verkeerde strategie de race in Boedapest aanving. Ook de race op Monza ging niet van een leien dakje. "Er waren een paar hele moeilijk races, maar daar kwam hij prima doorheen. Max heeft het fantastisch gedaan en is heel sterk." Daarnaast ziet Jos dat de veelbesproken race in Sao Paolo uiteindelijk de genadeklap heeft uitgedeeld aan titelrivaal Lando Norris: "Wat hij tijdens de race in Brazilië voor elkaar kreeg was ongelooflijk. Dat heeft hem vooral geholpen de wereldtitel te pakken."

'Weet niet of er nog meer in zit'

De eerste titelwinst werd onder een intense sfeer behaald, de twee seizoenen erna ging het al iets makkelijker. In 2024 moest Verstappen er echt voor rijden en volgens vader Jos is dit de beste Verstappen die we hebben gezien. "Hij is zeker op zijn best. Ik weet niet of er nog meer in zit of niet, ik heb echt geen idee. Het lijkt erop dat hij er staat wanneer hij er moet staan en hij is sterk op de cruciale momenten en dat is erg belangrijk", sluit Jos af.

