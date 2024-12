Carlos Sainz senior lijkt toch niet helemaal gelukkig te zijn met de keuze van zijn zoon om bij Williams te tekenen. Volgens de tweevoudig wereldkampioen Rally heeft de Williams-coureur het verdiend om bij een topteam te zitten, iets wat Williams duidelijk niet in zijn ogen is.

Toen duidelijk werd dat Lewis Hamilton het plekje van Sainz ging overnemen bij Ferrari, ging het gespeculeer los. Zo stonden Mercedes en Red Bull Racing, naar verluidt, ook in de rij om de handtekening van de Spanjaard te bemachtigen, maar werd het Williams. Bij Red Bull ketste het al snel af, al is niet helemaal duidelijk waarom. Het Oostenrijkse team lijkt liever voor de eigen jeugd te kiezen en heeft Liam Lawson promotie gegeven en Isack Hadjar sluit aan bij het zusterteam. Ook Mercedes heeft uiteindelijk voor de eigen opleiding gekozen en Kimi Antonelli zal komend jaar furore maken naast George Russell.

Artikel gaat verder onder video

Sainz had topteam verdiend

Veel keuze had Sainz dus niet en uiteindelijk heeft hij zijn vertrouwen in de brigade van James Vowles uitgesproken. Hoewel Sainz senior wel blij is dat zijn zoon nog in de koningsklasse zit, had hij bij El Larguero op een topteam gemikt: "Carlos verdiende het om in een topteam te zitten. Hij heeft het goed genoeg gedaan om deze erkenning te verdienen. Volgend seizoen zal dit echter niet het geval zijn." Desondanks verwacht Sainz senior niet dat Williams de laatste stop van zijn zoon in: "We kunnen niet weten wat de toekomst voor ons in petto heeft, maar over het algemeen kunnen we niet ontmoedigd raken. We moeten niet opgeven, maar met enthousiasme doorgaan."

Gerelateerd