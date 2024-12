Voor Robert Doornbos zit er op het persoonlijke vlak een nieuw avontuur in het Midden-Oosten in. De voormalig Formule 1-coureur, maar ook analist, zette daarvoor een punt achter zijn werkzaamheden bij Ziggo en toont op social media de eerste kiekjes van zijn nieuwe thuis.

Doornbos besloot na een ontmoeting met Jacques Villeneuve in 1998 zelf ook de racehandschoenen aan te trekken. Via de Opel Lotus-klasse, Formule Ford, Formule 3 en het F3000-kampioenschap kwam hij in 2004 bij Jordan terecht als testcoureur. Het jaar erop mocht hij de kleuren van Minardi verdedigen in de slotfase van het jaar en in 2006 deed hij hetzelfde, maar dan voor Red Bull Racing. Ook een uitstapje naar de Verenigde Staten zat erin met een seizoen in de ChampCar, maar ook de IndyCar Series. Toen de Nederlandse Formule 1-uitzendrechten naar Sport 1(later Ziggo Sport) gingen, sloot Doornbos aan als analist, maar daar komt dit jaar dus een eind aan.

Nieuwe thuishaven in het Midden-Oosten

Op Instagram toont de geboren Rotterdam zijn nieuwe thuishaven. De voormalig Red Bull-coureur deelt daarnaast een aantal kiekjes.

Instagram @robertdoornbos

