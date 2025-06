Hoewel de FIA de twee protesten van Red Bull Racing na afloop van de race in Montreal heeft afgewezen, legt Christian Horner uit dat zijn team het volste recht had om deze in te dienen. Red Bull is daarnaast van mening dat het gedrag van George Russell ten opzichte van Max Verstappen in Montreal absoluut onacceptabel was.

De teams en coureurs kregen maandagavond de kans om de nieuwe Formule 1-film te bekijken in New York. Tijdens dat evenement blikte Horner terug op het protest dat in Canada was ingediend. Russell en Verstappen reden achter elkaar toen de safety car op de baan was. De Mercedes-coureur trapte op de rem, waardoor Verstappen kortstondig voor de leider in de race kwam te rijden. Russell meldde daarop direct via de boordradio dat Verstappen een overtreding had begaan. Verstappen reageerde meteen dat Russell irrationeel remde. Wetende dat Verstappen slechts één strafpunt verwijderd is van een schorsing, zei Russell op zaterdag nog dat hij zelf meer strafpunten had om mee te spelen. Het protest van Red Bull had dan ook twee componenten: ten eerste het irrationeel remmen van Russell, en ten tweede diens volgens Red Bull onsportieve gedrag. Uiteindelijk heeft de FIA beide protesten afgewezen, waardoor Russells eerste overwinning van 2025 blijft staan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Brown ziet Norris crashen en laat van zich horen op social media

Recht van het team om protest in te dienen

Op de vraag van Sky Sports F1 of Red Bull spijt heeft van het protest, antwoordt Horner: "Nee, absoluut niet. Het is het recht van het team om zo'n protest in te dienen. We zagen simpelweg iets waarvan wij vonden dat het niet door de beugel kon. Dan heb je de mogelijkheid om dat aan de stewards voor te leggen, en dat hebben we gedaan. Dus daar heb ik totaal geen spijt van." Het indienen van het protest kostte 2.000 euro, een bedrag dat Red Bull zelf heeft betaald.

OOK INTERESSANT: Waarom kreeg Norris géén strafpunt voor zijn crash met Piastri?

Verstappen blijft knokken voor titel

Volgende week maakt Red Bull zich op voor haar thuisrace in Oostenrijk. Rondom de Red Bull Ring worden flink wat Nederlandse fans verwacht. Volgens Horner zijn de titelkansen van Verstappen nog altijd intact, ook al is de RB21 momenteel niet de snelste wagen: "We zijn nog niet eens halverwege het seizoen. We hadden een goed weekend in Barcelona en we hebben gewonnen in Imola. Zoals zondag al heeft aangetoond: er kan van alles gebeuren. Dus we moeten erbij blijven. Het kampioenschap is nog lang en we geven helemaal niets op. We blijven vechten tot het einde, en als er iemand is die dat doet, dan is het Max."

Simracen én Max steunen in het hol van de leeuw op Silverstone? Kom naar het GPFans VIP Event

Gerelateerd