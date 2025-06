Het was slechts een kwestie van tijd voordat Lando Norris en Oscar Piastri elkaar op de baan zouden tegenkomen, en in Canada was het dan eindelijk zover. Het duo trof elkaar in de slotfase van de race in Montréal, waarbij Norris uiteindelijk achterop de MCL39 van zijn teamgenoot klapte en daarmee zijn eerste uitvalbeurt van het seizoen noteerde.

Het McLaren-duo is in 2025 aan elkaar gewaagd, al lijkt Piastri voorlopig een lichte overhand te hebben. De Australiër leidt het wereldkampioenschap en omdat beide coureurs vaak dicht bij elkaar rijden, was het slechts een kwestie van tijd voordat ze met elkaar in gevecht zouden gaan. In ronde 66 van de race in Montréal was het zover. Norris was de snellere van de twee en zette zijn McLaren al naast die van zijn teamgenoot bij het uitkomen van de hairpin. Op weg naar de laatste chicane hadden beide coureurs DRS, en Piastri wist de binnenkant succesvol af te dekken. Op weg naar bocht 1 zag Norris een gaatje aan de linkerkant van de baan, maar dat gat bleek er in werkelijkheid niet te zijn. Het resultaat: een botsing met de achterkant van Piastri’s auto.

FIA legt vijf-seconden-straf voor Norris uit

Norris stak na afloop direct de hand in eigen boezem en nam de volledige schuld op zich. Ook de FIA deelde een straf uit. "Auto 4 [Norris] probeerde auto 81 [Piastri] in te halen op het rechte stuk. Hij probeerde aan de linkerkant van auto 81 voorbij te gaan, maar er was geen ruimte. De bestuurder van auto 4 gaf aan dat hij dacht dat er misschien ruimte was, maar besefte te laat dat die er niet was en botste daardoor met auto 81. Hoewel auto 4 schade opliep en uitviel (maar toch werd geklasseerd in de uitslag), raakte auto 81 niet beschadigd. De stewards stelden vast dat de bestuurder van auto 4 volledig verantwoordelijk was voor de botsing. Omdat de botsing geen directe en duidelijke sportieve gevolgen had, legden we een tijdstraf van 5 seconden op na afloop van de race voor auto 4", aldus de stewards in Canada.

Waarom geen strafpunt uitgedeeld?

Toch zijn er op social media veel verontwaardigde reacties te lezen van fans die zich afvragen of er niet ook een strafpunt had moeten worden uitgedeeld. De FIA deelt deze namelijk regelmatig uit, en GPFans dook in vergelijkbare situaties uit het verleden om te onderzoeken wat de FIA destijds oordeelde. Strafpunten worden niet automatisch toegekend, maar pas na beoordeling door de stewards en op basis van de ernst van de overtreding.

Vergelijkbare situaties

Eerder dit seizoen, in China, kreeg Jack Doohan vier strafpunten op zijn superlicentie: twee omdat hij Gabriel Bortoleto tijdens de sprintrace van de baan duwde, en nog eens twee omdat hij Isack Hadjar van de baan drukte terwijl die zijn positie probeerde terug te pakken. In Spanje kreeg Max Verstappen drie strafpunten voor zijn incident met George Russell in de slotfase. "De botsing werd zonder twijfel veroorzaakt door de handelingen van auto 1. Daarom legden wij een tijdstraf van 10 seconden op aan auto 1," luidde destijds de uitleg van de FIA, die de volledige schuld bij Verstappen legde.

Hamilton en Verstappen

Een ander voorbeeld komt uit 2024, tijdens de Grand Prix van Hongarije, waar Lewis Hamilton en Verstappen elkaar raakten bij het ingaan van bocht 1. Geen van beiden kreeg toen een straf, omdat de FIA oordeelde dat beide coureurs het incident hadden kunnen voorkomen. Ook in 2018, toen Daniel Ricciardo en Verstappen in Bakoe samen crashten, werden er geen straffen uitgedeeld, omdat ook daar sprake was van gedeelde verantwoordelijkheid.

Stewards handelen in lijn met eerdere incidenten

Op basis van deze precedenten zouden de stewards een strafpunt aan Norris hebben kúnnen geven. De Brit nam de schuld immers volledig op zich en gaf toe dat het om een inschattingsfout ging. De aanraking vond bovendien plaats op het rechte stuk bij hoge snelheid. Daarbij liep Norris schade op en viel uit. Piastri, de klassementsleider, kon zijn race echter zonder noemenswaardige schade vervolgen. De wedstrijdleiding achtte een tijdstraf van vijf seconden daarom voldoende, en het niet uitdelen van een strafpunt is in dat opzicht consistent met eerder genoemde situaties.