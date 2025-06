McLaren-CEO Zak Brown was dit weekend niet in Montreal te vinden, maar in Le Mans, tijdens de befaamde 24-uursrace. De eerste echte aanvaring tussen Lando Norris en Oscar Piastri heeft hij echter ook meegekregen, en op social media blikt de Amerikaan terug op het moment.

McLaren kon in Montreal niet de dominantie tonen die de papaja-oranje brigade dit jaar al vaker liet zien. De poleposition ging naar George Russell, terwijl Max Verstappen op P2 zo’n twee tienden tekortkwam. Oscar Piastri noteerde de derde tijd, waarmee hij tevreden was, want het hele weekend kwam de MCL39 al wat tekort ten opzichte van de concurrentie.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Waarom kreeg Norris géén strafpunt voor zijn crash met Piastri?

Brown steekt Norris hart onder de riem

Norris moest een inhaalrace rijden vanaf P7, terwijl Piastri vooral de aanval zocht op Kimi Antonelli, die hem in de tweede bocht voorbijging. In de slotfase van de race kwamen de McLaren-teamgenoten elkaar tegen, waarbij Norris op de achterkant van de auto van Piastri botste. Piastri kon zijn race vervolgen, maar Norris moest de wedstrijd staken. "Gefeliciteerd Mercedes & Kimi met dat eerste podium. Sterke pitstops van het team, met snelle auto's en coureurs. En zo geschiedde het", opent Brown op X. Over het incident tussen zijn coureurs zegt hij inhoudelijk niets, maar hij waardeert de schuldbekentenis van Norris: "Waardeer je openheid, Lando. Sterke race, Oscar. We leren. We gaan samen weer door," besluit de CEO, die vooral vooruit wil kijken.

Gerelateerd