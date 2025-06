Russell vindt raceban Verstappen terecht, 'Verstappen staat bovenaan lijst Mercedes' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Op donderdag was de eerste dag van de Grand Prix van Canada waarin natuurlijk op de mediadag de coureurs en teams aan het woord kwamen. Met name George Russell had een hoop te zeggen over Max Verstappen. We hoorden de Brit onder meer over de acties in Spanje, zijn toekomst bij wellicht Mercedes en zijn mogelijke raceban. Ook waren er vervelende berichten voor Ferrari, waar Charles Leclerc hardop aan het nadenken geslagen zou zijn over zijn toekomst bij de Scuderia.

Artikel gaat verder onder video

Russell kijkt uit naar samenwerking met Verstappen bij Mercedes

Max Verstappen (27) wordt veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar het F1-team van Mercedes, maar van een daadwerkelijke overeenkomst ontbreekt nog ieder spoor. Dat Mercedes de contractverlenging van George Russell (27) op een laag pitje heeft gezet, wordt gezien als een teken dat men de deur openhoudt voor Verstappen, maar daar denkt Russell anders over. "Ieder team heeft twee stoeltjes", zo zegt hij. Meer lezen over de uitspraken van George Russell? Klik hier!

Russell over Verstappen bij Mercedes: 'Hij staat bovenaan de lijst, dat is gewoon zo'

Max Verstappen (27) staat bovenaan de lijst van het Formule 1-team van Mercedes als gewenste versterking voor 2026. Dit zegt George Russell (27), die momenteel zelf met Mercedes onderhandelt over een nieuw contract. Volgens de Britse coureur is het gewoon een feit dat Verstappen bij ieder F1-team bovenaan de lijst staat. Meer lezen over de uitspraken van George Russell? Klik hier!

Volgende mokerslag in Maranello: 'Leclerc twijfelt serieus aan toekomst bij Ferrari'

Het is alarmfase één bij het team van Ferrari, waar de matige prestaties op de baan er nu voor zorgen dat het team te maken heeft met grote interne twijfels vanuit coureurs en rond de teambaas. Kind van het team, Charles Leclerc, zou serieus aan het overwegen zijn om Ferrari na 2025 te verlaten. Leclerc ligt in Maranello tot en met 2029 vast, al is het niet in beton gegoten dat hij tot dan bij Ferrari actief blijft. Iemand vanuit de kring van Leclerc zou duidelijk gemaakt hebben dat er twijfels bestaan dat hij tot dan bij Ferrari wil blijven. Meer lezen over het mogelijke vertrek van Charles Leclerc? Klik hier!

Russell heeft begrip voor mogelijke Verstappen-ban: "Niet meer dan terecht"

Na het moment tussen Max Verstappen en George Russell in Spanje is er een hoop te doen geweest rondom de viervoudig wereldkampioen. Een uitsluiting voor één race dreigt voor Verstappen en Russell zou het niet meer dan terecht vinden, mocht het zover komen. "Als hij op twaalf punten komt, is het niet meer dan terecht. Dat is letterlijk waarom de regel er is." Meer lezen over de uitspraken van George Russell? Klik hier!

Villeneuve komt met nieuw inzicht: "Russell verdiende een straf"

Er is de afgelopen weken veel gezegd en geschreven over het incident tussen Max Verstappen en George Russell, waarbij er vooral geopteerd werd voor straffen tegen de Nederlander. Jacques Villeneuve is echter van mening dat juist laatstgenoemde coureur bestraft had moeten worden. "Het grappige is dat Russell juist een straf verdiende. Hij raakte Max op het achterwiel in bocht één, wat volgens de regels betekent dat er een botsing veroorzaakte en een andere coureur van de baan forceerde." Meer lezen over de uitspraken van Jacques Villeneuve? Klik hier!

Gerelateerd