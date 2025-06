Na het moment tussen Max Verstappen en George Russell in Spanje is er een hoop te doen geweest rondom de viervoudig wereldkampioen. Een uitsluiting voor één race dreigt voor Verstappen en Russell zou het niet meer dan terecht vinden, mocht het zover komen.

Verstappen moet de komende weken behoorlijk op zijn tellen passen wat betreft zijn superlicentie. Na het incident met Russell op Spaanse bodem, waarbij Verstappen zijn Britse concurrent raakte en bestraft werd, staat de Limburger op elf stuks. Bij twaalf strafpunten grijpt de FIA onverbiddelijk in en moet Verstappen een race vanaf de zijkant toekijken. De komende races verdwijnen er nog geen punten van zijn superlicentie, waardoor het nu echt vijf voor twaalf is voor de Red Bull Racing-rijder.

Terechte ban

Tijdens de mediadag in Canada is de dreigende raceban natuurlijk gesprek van de dag en dus krijgt ook Russell vragen over de dreiging die heerst voor de coureur waar hij toch regelmatig mee overhoop ligt. De Brit wordt gevraagd of het terecht zou zijn als Verstappen een race over moet gaan slaan: "Als hij op twaalf punten komt, is het niet meer dan terecht. Dat is letterlijk waarom de regel er is", zo citeert BBC de strenge Mercedes-coureur. De straf voor Verstappen in Spanje was voor hem dan ook terecht: "Maar als ik daardoor uit de race had gelegen, moest dat anders beoordeeld worden."

Gebruiken van de situatie

De Britse rijder krijgt vervolgens ook nog de vraag of concurrentie gebruik kan gaan maken van de lastige situatie voor de Nederlander: "We moeten slim zijn en het in ons voordeel gebruiken. Ik ga wel gewoon hetzelfde racen. Aan het einde van de dag deed ik dat vorige week ook en daar had ik voordeel van. Zoals we al gezegd hebben, pak je nu eenmaal punten als je op die manier blijft rijden. Dan krijg je een straf. Uiteindelijk is hij ervoor gestraft."

