Het is alarmfase één bij het team van Ferrari, waar de matige prestaties op de baan er nu voor zorgen dat het team te maken heeft met grote interne twijfels vanuit coureurs en rond de teambaas. Kind van het team, Charles Leclerc, zou serieus aan het overwegen zijn om Ferrari na 2025 te verlaten.

Daar waar de verwachtingen aan het begin van dit jaar zo hooggespannen waren rondom Ferrari na de komst van Lewis Hamilton, is het op dit moment allesbehalve genieten voor de fans uit Italië. Het team lijkt steeds meer terug te vallen in oude patronen met geklungel aan de pitmuur, chaos op de baan en bovendien een auto die zich niet lijkt te kunnen meten met de wagens vooraan de grid. Plotseling lijkt het werk dat Fred Vasseur de afgelopen jaren verrichtte om het team de goede kant op te duwen teniet te zijn gedaan. Vanzelfsprekend groeien dan ook de twijfels in Italië.

Twijfels

In de eerste plaats werd op donderdag al duidelijk dat het zwaard van Damocles momenteel boven diezelfde Vasseur lijkt te hangen vanwege tegenvallende prestaties en de ogenschijnlijke chaos binnen het team. Tot overmaat van ramp lijkt nu ook Leclerc, die toch bekend staat om zijn onvoorwaardelijke liefde voor het team van Ferrari, nu serieus te twijfelen aan zijn toekomst, zo meldt Corrière dello Sport. Leclerc heeft in het verleden meermaals aangegeven de wereldtitel terug naar de trouwe Italiaanse fans te brengen. Echter, om dat te doen heeft de Monegask natuurlijk wel materiaal en een omgeving nodig die dat mogelijk maken.

Ontsnappingsclausule

Leclerc ligt in Maranello tot en met 2029 vast, al is het niet in beton gegoten dat hij tot dan bij Ferrari actief blijft. Iemand vanuit de kring van Leclerc zou duidelijk gemaakt hebben dat er twijfels bestaan dat hij tot dan bij Ferrari wil blijven. De angst voor de nieuwe reglementen vanaf 2026 is groot, waardoor er bij de nummer vijf in het wereldkampioenschap serieus gekeken wordt naar mogelijke andere opties. Voorlopig is er nog niks beslist, al wordt er door het Italiaanse medium wel gesproken over mogelijke ontsnappingsclausules in het contract, waardoor Leclerc relatief gemakkelijk uit zijn contract kan lopen bij tegenvallende prestaties, vergelijkbaar met de clausules die in het contract van Max Verstappen zouden staan. Eén ding is zeker: de onvrede is groot binnen het team.

