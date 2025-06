In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere kritische woorden aan het adres van George Russell. Zo werd hij door Rob van Someren onder andere een "huilebalk" genoemd. Verder verscheen er een opvallend interview met FIA-steward Derek Warwick, waarin hij zich onder andere uitliet over de tijdstraf die Max Verstappen in Barcelona kreeg voor het incident met George Russell. Verder heeft David Coulthard lovende woorden uitgesproken over de Nederlander, en heeft Kelly Piquet voor het eerst foto's gedeeld van haar dochtertje met Verstappen. Dit alles lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Russell gefileerd na incident met Verstappen: "Huilebalk, trek een luier aan en ga liggen"

De Spaanse Grand Prix was er eentje die uitvoerig werd nabesproken. Max Verstappen en George Russell kregen het in de slotfase van de race aan de stok en dit deed de nodige stof doen opwaaien. Rob van Someren had er bij de podcast F1 Aan Tafel een ongezouten mening over en noemde Russell "een huilebalk". Met name het feit dat Russell na afloop televisie kijkende kinderen bij de situatie betrok, kan Van Someren moeilijk verkroppen: "Dan denk ik alsjeblieft, trek een luier aan en ga liggen", klonk het onder andere. Meer lezen over de kritische woorden richting Russell? Klik hier.

F1-steward laat zich ondanks recent vertrek Herbert óók bij goksite uit over Verstappen

Derek Warwick, steward voor de FIA tijdens de aanstaande Grand Prix van Canada, heeft zich uitgelaten over de tijdstraf van Max Verstappen na het incident met George Russell in Barcelona. Het is opmerkelijk dat Warwick zich hier tegen betaling over uitlaat. De FIA nam begin dit jaar immers nog afscheid van voormalig steward Johnny Herbert, omdat ook hij regelmatig zijn persoonlijke kijk op situaties prijsgaf bij goksites. Dit was volgens de FIA niet langer verenigbaar met zijn werk als 'scheidsrechter'. Meer lezen over de uitspraken van Warwick? Klik hier.

Coulthard sluit Verstappen nog niet uit als kanshebber voor de wereldtitel

David Coulthard sluit Max Verstappen nog niet uit als kanshebber voor het wereldkampioenschap, omdat de Red Bull Racing-coureur volgens de Schot alleen maar beter wordt onder druk. "We hebben pas een derde van het seizoen achter de rug", klinkt het bij Bild. "De druk zal ieder weekend toenemen en de media en de fans krijgen steeds hogere verwachtingen. Max is een machine. Hij heeft het volledige pakket, en beschikt over de ervaring van vier wereldkampioenschappen." Meer van Coulthard over Verstappen lezen? Klik hier.

FIA-steward over toekomst Verstappen: "Hij praat vanzelfsprekend met alle teams"

erek Warwick, voormalig Formule 1-coureur en al jaren actief als steward van de FIA, heeft zich uitgelaten over een mogelijke transfer van viervoudig wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen. "Verstappen praat vanzelfsprekend met alle teams", trapt Warwick af bij Plejmo, eveneens een goksite. "Maar als je alle teams zegt, gaat het alleen om McLaren, Ferrari, Mercedes en misschien Aston Martin. Aston zou een grote gok zijn, maar ze hebben daar wel Adrian Newey. Mercedes zal altijd vooraan ergens meedoen, als hebben ze de afgelopen drie jaar een magere periode achter de rug." Meer lezen? Klik hier.

Kelly Piquet deelt voor het eerst aantal foto's met dochtertje Lily

Kelly Piquet heeft op social media voor het eerst een aantal foto´s met dochtertje Lily gedeeld, de kersverse aanwinst van het gezinnetje van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. "Het is net iets langer dan een maand geleden dat mijn hart voor de tweede keer de meest bijzondere soort liefde ter wereld ervaarde", schrijft de Braziliaanse. "Woorden kunnen niet omschrijven hoe het voelt om zoveel liefde te voelen. Het opnieuw moeder worden, heeft mij herinnerd aan de schoonheid, kracht en zachtheid die in ons leven. Bedankt kleintje, dat je mij gekozen hebt." Meer lezen over het bericht van Piquet? Klik hier.

