Kelly Piquet heeft op social media voor het eerst een aantal foto´s met dochtertje Lily gedeeld, de kersverse aanwinst van het gezinnetje van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.

Max Verstappen is begin mei voor het eerst vader geworden. Samen met partner Kelly Piquet zijn zij de trotste ouders van dochtertje Lily. Sinds de geboorte heeft het tweetal er bewust voor gekozen om weinig over de bevalling of Lily zelf naar buiten te brengen. Nu heeft Kelly echter voor het eerst een aantal foto´s op social media met het pasgeboren meisje gedeeld.

Kelly Piquet deelt foto's van dochtertje Lilly

"Het is net iets langer dan een maand geleden dat mijn hart voor de tweede keer de meest bijzondere soort liefde ter wereld ervaarde", schrijft de Braziliaanse. "Woorden kunnen niet omschrijven hoe het voelt om zoveel liefde te voelen. Het opnieuw moeder worden, heeft mij herinnerd aan de schoonheid, kracht en zachtheid die in ons leven. Bedankt kleintje, dat je mij gekozen hebt."

