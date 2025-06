David Coulthard sluit Max Verstappen nog niet uit als kanshebber voor het wereldkampioenschap, omdat de Red Bull Racing-coureur volgens de Schot alleen maar beter wordt onder druk.

Na de eerste negen raceweekenden zijn de verhoudingen pijnlijk duidelijk. Het team van McLaren domineert het veld in de Formule 1, terwijl Red Bull Racing nog altijd geen antwoorden heeft op veel vragen rondom de auto. De Oostenrijkse grootmacht staat slechts vierde in het constructeurskampioenschap met 144 punten, achter Mercedes (159), Ferrari (165) en McLaren (362). Alhoewel Max Verstappen bij de coureurs met een achterstand van 39 punten op Lando Norris en 49 punten op Oscar Piastri de aansluiting nog niet helemaal kwijt is, wordt ook dat gat inmiddels toch lastig te overbruggen.

Artikel gaat verder onder video

Een machine

Na afloop van de race in Spanje leek Verstappen zelf dan ook de handdoek in de ring te gooien wat betreft zijn kansen voor het wereldkampioenschap, maar David Coulthard denkt daar anders over: "We hebben pas een derde van het seizoen achter de rug", klinkt het bij Bild. "De druk zal ieder weekend toenemen en de media en de fans krijgen steeds hogere verwachtingen. Max is een machine. Hij heeft het volledige pakket, en beschikt over de ervaring van vier wereldkampioenschappen."

Presteren onder druk

Volgens de voormalig Formule 1-coureur is Verstappen een rijder die - in tegenstelling tot anderen - alleen maar beter gaat presteren onder druk: "Hij laat onmogelijke dingen zien", vervolgt Coulthard. "In Japan won hij van de McLarens, ondanks dat zij de favoriet waren. Het deed me denken aan mijn jeugd, toen ik naar Ayrton Senna en Nigel Mansell keek. Elke keer als iets ongelofelijks gebeurde, sprong ik van de bank. Dat is wat Max nu voor mij doet."

Gerelateerd