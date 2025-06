Derek Warwick, voormalig Formule 1-coureur en al jaren actief als steward van de FIA, heeft zich uitgelaten over een mogelijke transfer van viervoudig wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen.

De toekomst van Max Verstappen is al enige tijd onderwerp van gesprek in de Formule 1. Het gaat Red Bull Racing momenteel niet voor de wind, waardoor geruchten over een eventueel vertrek van de Nederlander hardnekkig de kop op blijven steken. Derek Warwick - aankomend weekend in Canada actief als FIA-steward - heeft zich hier ook over uitgelaten. Dat is opvallend, omdat het motorsportorgaan begin dit jaar nog afscheid nam van Johnny Herbert als steward, omdat men van mening was dat zijn taken als steward en expert in de media, niet langer verenigbaar waren.

Warwick over toekomst Verstappen

"Verstappen praat vanzelfsprekend met alle teams", trapt Warwick af bij Plejmo, eveneens een goksite. "Maar als je alle teams zegt, gaat het alleen om McLaren, Ferrari, Mercedes en misschien Aston Martin. Aston zou een grote gok zijn, maar ze hebben daar wel Adrian Newey. Mercedes zal altijd vooraan ergens meedoen, als hebben ze de afgelopen drie jaar een magere periode achter de rug."

Het grote geld bij Aston Martin

Hij vervolgt: "Als ik Mercedes was, zou ik dan afscheid nemen van George of Kimi? Nee, maar het probleem is dat als misschien wel de snelste coureur in de Formule 1 op je deur staat te kloppen, alle deuren opengaan. Als hij geïnteresseerd is in écht het grote geld, denk ik dat die salarisstrook van Aston Martin komt. Uiteindelijk blijft hij bij Red Bull, denk ik."

