Derek Warwick, steward voor de FIA tijdens de aanstaande Grand Prix van Canada, heeft zich uitgelaten over de tijdstraf van Max Verstappen na het incident met George Russell in Barcelona.

Derek Warwick is al jaren actief als steward voor de FIA, en zal ook aankomend weekend in Canada onderdeel uitmaken van de wedstrijdleiding. De zeventigjarig Brit heeft zich in gesprek met goksite Plejmo uitgelaten over de tijdstraf die Max Verstappen in Barcelona opgelegd kreeg, na het incident met George Russell. Het is opmerkelijk dat Warwick zich hier tegen betaling over uitlaat. De FIA nam begin dit jaar immers nog afscheid van voormalig steward Johnny Herbert, omdat ook hij regelmatig zijn persoonlijke kijk op situaties prijsgaf bij goksites. Dit was volgens de FIA niet langer verenigbaar met zijn werk als 'scheidsrechter'.

Artikel gaat verder onder video

Warwick over straf Verstappen

"Ik begrijp waarom Max Verstappen boos werd, want ik denk dat hij vond dat hij oneerlijk werd behandeld door Charles [Leclerc] op het rechte stuk, en ook dat hij oneerlijk werd behandeld door George [Russell]", klinkt het. "Het team vroeg hem vervolgens duidelijk om de positie terug te geven, maar hij vond dat dat onterecht was, en dat leidde tot het incident. Iedereen moet zich realiseren dat als je een coureur bent die het gewend is om te winnen, zoals Max, het heel moeilijk is wanneer dingen ineens tegen je werken in een race die er – op papier, met een driestopper – uitziet alsof je die zou kunnen winnen. En we weten allemaal: hij is een winnaar."

Straf Verstappen in Barcelona

Warwick vervolgt: "Had hij moeten doen wat hij deed in bocht 5 met George Russell? Absoluut niet. Kreeg hij er een straf voor? Ja. Hij kreeg 10 seconden tijdstraf en 3 strafpunten, wat hem nu op slechts 1 punt van een raceban brengt. Sommige mensen vergelijken het met Vettel, die in Baku een drive-through-penalty kreeg van 10 seconden na opzettelijk contact met Lewis Hamilton. Maar als je de beelden goed bekijkt, zie je dat Max – hoewel hij een late inhaalpoging deed – daarna juist wegstuurt van George. Alleen droeg de snelheid hem alsnog tegen George aan. Ik keur het niet goed, ik zeg niet dat het juist was – het was absoluut fout. En de FIA heeft terecht een straf uitgedeeld."

Grand Prix van Canada

Hij is echter niet van mening dat Verstappen zwaarder bestraft had moeten worden, zoals door veel - met name Britse - analisten en experts werd geopperd: "Had de straf zwaarder moeten zijn? Ik denk eigenlijk dat ze precies goed zaten. Sommigen vinden dat hij geschorst had moeten worden, als voorbeeld voor jonge karters, en dat valt te begrijpen. Maar ik vind de straf gepast. Je moet elk incident op zichzelf beoordelen. Dit was erg twijfelachtig. Het is niet het soort actie dat ik graag zie. Ik doe Canada dit weekend, dus ik denk dat ik het druk krijg."

Gerelateerd