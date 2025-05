In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag analyseerde AMuS hoe McLaren denkt de nieuwe reglementen van de FIA die vanaf de Grand Prix van Spanje ingaan aan te kunnen vallen, stelde Jenson Button een verbod op rijderswissels voor gedurende het seizoen, was er meer duidelijkheid over de aanstaande upgrades vanuit Red Bull en blikt Max Verstappen terug op zijn eerste keer in een cockpit. Dit is de GPFans Recap van 28 mei.

De regelwijziging van de FIA in Spanje: wat is het en levert het Verstappen een voordeel op?

De regelwijziging van de FIA in Spanje: wat is het en levert het Verstappen een voordeel op?

Komend weekend wordt de triple header in F1 afgesloten met de F1 Grand Prix van Spanje, waar het al weken over gaat. Wat gaat er komend weekend nou precies veranderen en wat voor effect gaat het hebben?

Button wil verbod op rijderswissels middenin het seizoen: "Heel wreed om het nu al te doen"

Button wil verbod op rijderswissels middenin het seizoen: "Heel wreed om het nu al te doen"

We zijn nog maar op een derde van het Formule 1-seizoen 2025 en er hebben al twee rijderswissels plaatsgevonden, een bij Red Bull met zusterteam Racing Bulls en een bij Alpine. Jenson Button vindt het niet kunnen en roept op tot een verbod op verschuivingen van coureurs middenin het seizoen.

Is McLaren de FIA een stap voor? 'Zij weten hoe ze de strengere test kunnen doorstaan'

Is McLaren de FIA een stap voor? 'Zij weten hoe ze de strengere test kunnen doorstaan'

Formule 1-journalist Michael Schmidt verwacht niet dat de aangescherpte regels rond de flexibele vleugels een wezenlijk verschil gaan maken. In de podcast Formel Schmidt stelt de Duitser dat teams allang manieren hebben gevonden om ook de nieuwe test te omzeilen, waardoor het effect van de flexibele vleugels waarschijnlijk blijft bestaan.

'Red Bull bezig met antwoord op remfoefje, maar vreest voor updates McLaren in Oostenrijk'

'Red Bull bezig met antwoord op remfoefje, maar vreest voor updates McLaren in Oostenrijk'

Het Italiaanse Autosprint meldt dat Red Bull Racing al haar energie steekt in het ontrafelen van het remfoefje van McLaren. Het team uit Milton Keynes werkt achter de schermen hard aan het verbeteren van het bandenbeheer van de RB21, maar kijkt met grote zorg uit naar de race op de Red Bull Ring, waar McLaren naar verwachting haar eerste grote updatepakket zal introduceren.

Verstappen over toekomst Lily: 'Zat zelf toen ik drie of vier was voor het eerst in een cockpit'

Verstappen over toekomst Lily: 'Zat zelf toen ik drie of vier was voor het eerst in een cockpit'

Max Verstappen heeft een inkijkje gegeven in zijn leven van het simracen en zijn hobby's buiten F1. Ook heeft de Nederlander besproken hoe zijn kersverse dochter Lily haar toekomst er volgens hem uit gaat zien.

