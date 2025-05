Max Verstappen heeft een inkijkje gegeven in zijn leven van het simracen en zijn hobby's buiten F1. Ook heeft de Nederlander besproken hoe het er nu thuis aan toe gaat, waar het een stuk drukker is door zijn twee meest recente aanwinsten: een hond en zijn kersverse dochter Lily.

In de podcast Talking Bull gaat Verstappen dieper in op zijn leven buiten F1. De Nederlander is, zoals alom bekend, ook een simracer. "Het is gewoon mijn hobby en mijn passie. Er komt ook gewoon veel bij kijken als je je eigen simrace-team hebt. Je moet ook in de gaten houden hoe de coureurs presteren. Ik race zelf ook graag buiten de Formule 1. Het is fijn als ik dit allemaal met elkaar kan combineren. Een dag bestaat uiteindelijk ook uit 24 uur. Als je een paar van die uren in de simulator kunt zitten, is dat fijn. Ik doe dat niet elke dag, maar het is wel leuk. Het is absoluut ook veel goedkoper dan het echte racen. Misschien moet ik daar maar eens over nadenken."

Verstappen denkt door komst Lily na over eerste keer in een cockpit

Lily, de eerste dochter van Verstappen samen met Kelly Piquet, zou zomaar eens hetzelfde pad op kunnen gaan als Verstappen. De Nederlander zal haar echter niks opdringen. Toch begon hij al zelf vrij jong, toen hij voor het eerst zelf in een cockpit zat. "Ik was drie of vier jaar oud. Mijn vader reed toen nog in de Formule 1. Ik zag een kleine nagemaakte cockpit ergens, en ik probeerde daar dus in te gaan zitten. Ik was natuurlijk veel te klein, maar met wat kussens erbij kon ik wel rijden. Iemand anders bediende de pedalen en ik kon dan sturen. Dat is eigenlijk mijn eerste herinnering."

Katten en honden

Verstappen heeft zowel katten als een hond thuis, waarvan de laatste de meest recente aanwinst is. "Hij is nu negen maanden oud. Hij is eigenlijk best lief. Hij schrikt de katten wel een beetje af, maar verder kunnen ze het goed met elkaar vinden. Dat is best grappig om te zien." De hond wil soms op een niet zo ideale moment op de schoot van Verstappen zitten, zoals tijdens het simracen. "Dat heeft hij wel geprobeerd. De katten proberen dat ook, dus soms heb ik een kat vastzitten tussen de pedalen. Ja, ik houd ze normaal ook buiten de kamer. Ik had ooit een race waarbij een kat tussen de kabels doorrende, en toen raakte ik force feedback kwijt. Dat is niet ideaal."

