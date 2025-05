Formule 1-journalist Michael Schmidt verwacht niet dat de aangescherpte regels rond de flexibele vleugels een wezenlijk verschil gaan maken. In de podcast Formel Schmidt stelt de Duitser dat teams allang manieren hebben gevonden om ook de nieuwe test te omzeilen, waardoor het effect van de flexibele vleugels waarschijnlijk blijft bestaan.

Aan het begin van het seizoen werd er nog reikhalzend uitgekeken naar de Grand Prix van Spanje, omdat daar de technische richtlijn TD018 van kracht wordt. Inmiddels overheerst het gevoel dat McLaren, het team dat ervan wordt verdacht volop gebruik te maken van flexiwings, niet veel aan snelheid zal verliezen. Ook Schmidt verwacht niet dat het papaja-oranje team plotseling terrein zal prijsgeven.

Test doorkomen, maar toch vleugel laten flexen

Met TD018 wordt de testmethode rond de voorvleugels aangescherpt, maar Schmidt betwijfelt of dat echt effect zal hebben. “Je moet met dit soort regels een beetje oppassen. Het is niet zo dat de vleugels tijdens het racen ineens niet meer mogen bewegen. Misschien blijven ze net zo flexibel als nu. Het gaat er namelijk om of ze de test doorstaan, en die is nu zo’n 30 procent strenger,” legt hij uit. Teams zijn volgens hem slim genoeg om het gewenste effect te behouden, zónder door de mand te vallen. “Als je met allerlei slimme kunstjes alsnog door de test komt, dan kan die vleugel net zoveel bewegen als nu. De belasting op de vleugel tijdens het rijden is namelijk veel groter dan bij een statische test.”

McLaren is mogelijk de FIA een stap een voor

Daarnaast zijn de vleugels volgens Schmidt niet de enige reden dat de MCL39 zo snel is. “Alles kan dus blijven zoals het nu is, en ik denk dat McLaren daar gewoon in gaat slagen. Zij weten ongetwijfeld hoe ze de nieuwe test kunnen doorstaan, ook al is die strenger. En toch in de race hetzelfde effect behouden,” besluit hij, verwijzend naar zijn bronnen in de paddock.

