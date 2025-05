Inmiddels is de naam Franz Hermann een eigen leven gaan leiden. Max Verstappen bezocht onlangs onder dat pseudoniem de Nordschleife, en inmiddels is er zelfs merchandise van Hermann te koop. In de podcast Talking Bull grapt Verstappen dat ook Hermann de inhaalactie op Oscar Piastri in Imola wel kon waarderen.

Voor Verstappen is autosport meer dan alleen de Formule 1. In zijn vrije tijd is de Nederlander dan ook vaak te zien in zijn simulator. Voor het uitstapje naar de Nordschleife wilde hij de aandacht niet op zichzelf vestigen en koos hij daarom de meest Duitse naam die hij kon bedenken. Halverwege de dag kwam echter toch aan het licht dat Hermann niemand minder dan Verstappen zelf was. Ook de viervoudig wereldkampioen kan inmiddels wel lachen om de aandacht die zijn ‘collega’ krijgt.

Franz heeft even vrij genomen

In de podcast vraagt YouTuber Tommo McCluskey of Hermann binnenkort nog in actie komt. Verstappen antwoordt gevat: "Hij was het hele weekend erg druk, dus hij heeft even vrij genomen. Ik moet hem maandag even bellen om te kijken wat de planning is." Ook wordt er teruggeblikt op de inhaalactie in bocht twee van Imola, waarbij Verstappen Oscar Piastri passeerde: "Ja, Franz kan die actie ook wel waarderen, dus dat is erg fijn."

Tot slot laat Verstappen weten dat de Hermann-merchandise inmiddels verkrijgbaar is in zijn eigen webshop: "Ja, daar hoeft hij niets extra’s voor te betalen. Ik ben een heel vrijgevige kerel, maar dat is Franz ook," grapt hij.

