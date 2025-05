Dr. Helmut Marko vertrekt niet geheel ontevreden uit Monaco. De adviseur van Red Bull Racing zag hoe klassementsleider Oscar Piastri punten liet liggen en hoe Max Verstappen met een vierde plaats de schade wist te beperken. Daarnaast hoopt de Oostenrijker dat de RB21, net als in Imola, ook in Spanje weer kan meestrijden om de overwinning.

Na de race in Monte Carlo blijft Piastri de leider in het kampioenschap met 161 punten. Door zijn zege is Lando Norris tot op drie punten van zijn teamgenoot genaderd, terwijl Verstappen momenteel op 136 punten staat. Komend weekend reist de Formule 1 af naar Barcelona, waar de krachtsverhoudingen mogelijk opnieuw verschuiven. Veel teams hebben upgrades meegenomen, en het wordt interessant om te zien of de aangescherpte testmethodes rond flexibele vleugels, die dit weekend ingaan, invloed zullen hebben.

Snelle bochten in Barcelona

Tegenover OE24 blikt Helmut Marko vooruit op de race in Spanje en wijst hij op de aangescherpte regels. Of die de pikorde zullen veranderen, wil hij vooral nog even afwachten. "Dat wordt in ieder geval gezegd. Ik ben benieuwd of dat echt zo is," opent hij. Barcelona kent een aantal snelle bochten, en dat zou de RB21 goed moeten liggen. "Dat is onze hoop. Al is ook in Barcelona de kwalificatie erg belangrijk, omdat inhalen op dit circuit erg lastig is. Als de banden het begeven, zijn er in elk geval mogelijkheden op het rechte stuk bij start-finish en op het achterste rechte stuk," aldus Marko, die daar kansen ziet.

Titelstrijd

Wat betreft de titelstrijd merkt Marko op dat Verstappen ‘slechts’ 25 punten achterstand heeft en hij benadrukt dan ook dat het weekend in Monaco zeker niet slecht was: "Omdat Norris deze keer heeft gewonnen en Piastri slechts derde is geworden." Gevraagd of McLaren inmiddels teamorders zou moeten uitdelen, is Marko kort maar duidelijk: "Dat moet je aan McLaren vragen."

