Het Italiaanse Autosprint meldt dat Red Bull Racing al haar energie steekt in het ontrafelen van het remfoefje van McLaren. Het team uit Milton Keynes werkt achter de schermen hard aan het verbeteren van het bandenbeheer van de RB21, maar kijkt met grote zorg uit naar de race op de Red Bull Ring, waar McLaren naar verwachting haar eerste grote updatepakket zal introduceren.

Alle ogen binnen de Formule 1 zijn momenteel gericht op McLaren. Het papaja-oranje team doet namelijk iets uitzonderlijk goed, waarbij vooral wordt gewezen naar de remmen van de MCL39. Red Bull arriveerde in Imola met updates die een kleine stap vooruit betekenden, maar er is nog genoeg werk aan de winkel voor het team uit Milton Keynes.

Red Bull zoekt naar rondetijd

De Formule 1 bevindt zich in het laatste seizoen onder het huidige reglement. Het wordt voor teams steeds moeilijker om via aerodynamische aanpassingen tijdwinst te boeken. Tegelijkertijd wordt er achter de schermen al gewerkt aan de bolides voor volgend jaar. Veel teams richten zich daarom op bandenbeheer, waar nog aanzienlijke winst valt te behalen. Red Bull zou naar verluidt de FIA bestoken met e-mails om opheldering te krijgen over wat wel en niet is toegestaan in het huidige grondeffecttijdperk, in de hoop iets te ontdekken dat de concurrentie nog niet heeft gevonden.

McLaren staat ook niet stil

Hoewel Red Bull alles op alles zet om het gat te dichten, bestaat er volgens het medium grote bezorgdheid dat McLaren een flinke stap vooruit zal zetten zodra het haar eerste echte updatepakket introduceert. De geruchten wijzen op het raceweekend in Oostenrijk. In Djedda bracht McLaren nog een nieuwe diffuser mee, die volgens het team enkel bedoeld was voor dataverzameling, een verklaring die door andere teams met scepsis werd ontvangen.

