In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Grand Prix van Monaco is ten prooi gevallen aan Lando Norris, die daarmee zijn pole position wist om te zetten in de zege. Max Verstappen kwam uiteindelijk niet verder dan P4 en is na afloop wat gelaten en Lewis Hamilton kreeg na afloop van de wedstrijd in Monte Carlo geen contact met zijn engineer. Dit is de GPFans Recap van zondag 25 mei.

Artikel gaat verder onder video

Norris zet pole position om in zege tijdens Grand Prix van Monaco, Verstappen vierde

Lando Norris heeft zijn pole omgezet in een overwinning tijdens de Grand Prix van Monaco. Max Verstappen probeerde nog een spelletje te spelen in de slotfase met de kopgroep, maar dit kreeg niet het gewenste effect. Verstappen finishte zodoende als vierde, achter Charles Leclerc en Oscar Piastri. Lezen hoe de tactische race in Monte Carlo verliep? Klik hier!

Verstappen haalt schouders op na behaalde P4: "Dit is gewoon niet onze baan"

Max Verstappen haalt zijn schouders op na het behalen van de vierde plek in Monaco. De Nederlander reed in de tweede helft van de race aan kop, al wist hij dat hij nog een tweede pitstop moest maken. Uiteindelijk zat er niet meer in dan P4, en volgens Verstappen hebben de twee verplichte pitstops ook niets opgeleverd. De hele verklaring van Max Verstappen lezen? Klik hier!

'Norris niet langer vrijgezel en keert in Monaco terug bij Portugese ex-vriendin'

Lando Norris (25) lijkt weer terug te zijn bij Margarida Corceiro (22), met wie hij in het verleden ook al kortstondig samen was. De Portugese blondine werd na een afwezigheid van acht maanden weer gespot in de paddock tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco. Alles lezen over de nieuwe 'oude' vriendin van Lando Norris? Klik hier!

Bizarre startcrash bij Formule 2 in Monaco met elf auto´s waaronder Richard Verschoor

De hoofdrace in de Formule 2 kent een bizarre start in Monaco. In de eerste bocht ging het mis tussen de aanvoerders van het veld, waarna er maar liefst elf auto´s stil kwamen te staan. Ook Richard Verschoor was bij de crash betrokken en daarmee eindigt een dramatisch weekend in de eerste bocht. Alles lezen over de megacrash? Klik hier!

Ferrari-engineer negeert Hamilton na akkefietje: "Ben je boos op mij ofzo?"

Lewis Hamilton (40) kreeg het tijdens de Grand Prix van Monaco wederom aan de stok met z'n engineer Riccardo Adami. Hamilton kreeg niet het gewenste antwoord op z'n vraag en vroeg even later of hij iets verkeerd had gedaan. De Ferrari-pitmuur reageerde niet en na afloop van de race vroeg Hamilton dan ook of Adami boos op hem was. Lezen wat er na afloop tussen Adami en Hamilton is gebeurd? Klik hier!

