Max Verstappen haalt zijn schouders op na het behalen van de vierde plek in Monaco. De Nederlander reed in de tweede helft van de race aan kop, al wist hij dat hij nog een tweede pitstop moest maken. Uiteindelijk zat er niet meer in dan P4, en volgens Verstappen hebben de twee verplichte pitstops ook niets opgeleverd.

Verstappen vertrok zondagmiddag vanaf P4 en koos voor een andere tactiek dan zijn omringende collega's. De Nederlander gokte op een safety car of rode vlag voor zijn tweede stop, maar die bleef uit. In de voorlaatste ronde dook de viervoudig wereldkampioen alsnog de pitstraat in en kwam hij als vierde weer de baan op.

Verstappen had niets te verliezen

Red Bull besloot om Verstappen in de tweede helft van de race zo laat mogelijk te laten stoppen. Tegenover onder andere GPFans vertelt hij: "We hadden niets te verliezen. We hadden een groot gat achter ons. Toen ik hoorde dat het 45 seconden was, kun je niet zoveel doen, behalve een pitstop maken. Of er gebeurt nog iets en je hebt wat geluk. Dat kwam er uiteindelijk niet. Mijn emoties waren vrij neutraal." Dat er twee verplichte pitstops op het programma stonden, maakte voor Verstappen weinig verschil: "Misschien volgend jaar vier stops doen, dat was vandaag ook wel gelukt, en dan was ik alsnog vierde geworden. Voor ons maakte het eigenlijk niet zoveel uit, die twee stops."

RB21 niet gemaakt voor circuit als Monaco

De RB21 bleek simpelweg niet geschikt voor een circuit als Monaco: "Ik had gewoon geen grip en reed rond met de beschikbare grip die er was. Zelfs met een safety car was ik vierde geworden. Ik had meer gehad aan een rode vlag. Maar het is prima. Als je de hele race bekijkt, hadden wij gewoon niet de snelheid van de top drie. Elke keer dat ik naar hen toe wilde rijden, raakten mijn banden oververhit. Dit is gewoon niet onze baan."

Jacht op wereldtitel

Op de vraag wat dit betekent voor zijn jacht op een vijfde wereldtitel, legt Verstappen uit: "Eerlijk gezegd denk ik niet eens aan het kampioenschap. We nemen het race voor race. Sommige banen liggen ons, andere niet. Het was vrij duidelijk dat we het hier moeilijk zouden krijgen. Dat is eigenlijk elk jaar zo sinds het nieuwe reglement. Alleen in 2023 niet, toen hadden we ook wel een flinke voorsprong, en dan win je alsnog de race. Al die andere races hier heb ik het altijd lastig gehad."

