Bizarre startcrash bij Formule 2 in Monaco met elf auto´s waaronder Richard Verschoor

De hoofdrace in de Formule 2 kent een bizarre start in Monaco. In de eerste bocht ging het mis tussen de aanvoerders van het veld, waarna er maar liefst elf auto´s stil kwamen te staan.

De hoofdrace in de Formule 2 is vrijwel direct na de start weer stilgelegd met een rode vlag. Bij het ingaan van de eerste bocht maakten Victor Martins en Alex Dunne contact, waarna ze in de muur belandden. Een groot deel van de achteropkomende coureurs crashten hierdoor ook, of kwamen tot stilstand. Maar liefst elf auto´s stonden vast in de eerste bocht. Inmiddels is nog niet helemaal duidelijk wie er wel en niet verder kan, maar in ieder geval is het voor Richard Verschoor, die startte vanaf de vierde plaats, einde verhaal.

CONTACT BETWEEN VICTOR MARTINS AND ALEX DUNNE CAUSES CHAOS AT SAINTE DEVOTE! 🤯#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/OQ4swE9AiP — Formula 2 (@Formula2) May 25, 2025

