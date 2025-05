Lewis Hamilton (40) kreeg het tijdens de Grand Prix van Monaco wederom aan de stok met z'n engineer Riccardo Adami. Hamilton kreeg niet het gewenste antwoord op z'n vraag en vroeg even later of hij iets verkeerd had gedaan. De Ferrari-pitmuur reageerde niet en na afloop van de race vroeg Hamilton dan ook of Adami boos op hem was.

Hamilton kende een redelijke race in het prinsdom van Monaco. Hij finishte als vijfde en was één van de weinige coureurs die plekken wist te winnen ten opzichte van de kwalificatie op zaterdag. Toch was er ook sprake van de nodige frustratie. Hamilton kreeg het - zoals wel vaker dit seizoen - aan de stok met zijn engineer. De zevenvoudig wereldkampioen en Adami kennen nog geen gelukkig huwelijk en het kookpunt lijkt bijna bereikt. In Monaco werd Hamilton tot tweemaal toe genegeerd vanaf de Ferrari-pitmuur. Hij kreeg geen reactie op zijn vragen en dat leek hem behoorlijk dwars te zitten. Na afloop vroeg Hamilton dan ook of Adami boos op hem was. De radiostilte die daarop volgde zei genoeg.

Hamilton: "Je geeft geen antwoord op mijn vraag"

Hamilton reed op de vijfde positie toen hij op de boordradio kwam om te vragen of de kopgroep, bestaande uit Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri en Max Verstappen, nog steeds een minuut op hem voorlagen. Zijn engineer reageerde wel, maar gaf geen antwoord op de vraag. Dit leidde weer tot irritatie bij Hamilton. "Je geeft geen antwoord op mijn vraag", zo sneerde hij. "Het zal wel niet zoveel uitmaken geloof ik, maar ik vraag gewoon of ik een minuut achter lig of niet?" Daarmee was het nog niet klaar, want even later vroeg Hamilton: "Heb ik iets verkeerds gedaan?" Er kwam geen reactie van de pitmuur.

Hamilton wordt genegeerd door engineer in Monaco

Toen de Grand Prix eenmaal voorbij was en Hamilton als vijfde was gefinisht, wendde hij zich nog één keer tot Adami. "Ben je boos op mij ofzo?", vroeg Hamilton. Maar de 40-jarige coureur werd andermaal genegeerd door zijn engineer. Of het huwelijk tussen de twee nog lang stand houd, is nog maar de vraag. Het loopt al het hele seizoen niet lekker tussen Hamilton en Adami, die duidelijk nog niet op elkaar zijn ingespeeld.

📻 | Lewis Hamilton post-race:



“Are you upset with me or something?”



*no response from the garage* — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) May 25, 2025

