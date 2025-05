'Norris niet langer vrijgezel en keert in Monaco terug bij Portugese ex-vriendin'

Lando Norris (25) lijkt weer terug te zijn bij Margarida Corceiro (22), met wie hij in het verleden ook al kortstondig samen was. De Portugese blondine werd na een afwezigheid van acht maanden weer gespot in de paddock tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco.

Norris werd in zijn woonplaats Monaco voor het eerst sinds maanden weer gezien met Corceiro, nadat hij op zaterdag pole position wist te veroveren voor de Grand Prix. Norris en Corceiro werden vorig jaar regelmatig samen gespot tijdens evenementen, waaronder tijdens de Monte Carlo Masters in april. Er ontstonden speculaties dat de twee een relatie zouden hebben, maar kort voor aanvang van de Dutch Grand Prix ging het tweetal uit elkaar. 'Lando en Margarida hadden het erg leuk samen en trokken veel met elkaar op. Maar het werkte niet, dus namen ze de tijd om te kalmeren. Hij is nu vrijgezel', zo vertelde een bron destijds aan The Sun.

Norris keert terug bij ex-vriendin in Monaco

Sindsdien werd Corceiro maandenlang niet meer gespot in de buurt van Norris, maar daar is in Monaco verandering in gekomen. De blondine, die naast supermodel ook actrice is, werd gezien in de paddock tijdens de kwalificatie. Ook was te zien hoe ze uit haar dak ging toen Norris pole wist veilig te stellen voor de Grand Prix. Norris en Corceiro zouden dan ook weer samen zijn, zo schrijft de Daily Mail: 'Lando Norris lijkt herenigd te zijn met zijn ex-vriendin Margarida Corceiro nadat ze werd gespot toen hij de pole position in Monaco veiligstelde.'

Corceiro onwijs populair op Instagram

Met Corceiro blaast Norris een oude liefdesrelatie dus nieuw leven in. Hij reed het 22-jarige model naar verluidt ook rond in de luxueuze omgeving van Monaco. De blondine is onwijs populair en heeft op Instagram bijna 2 miljoen volgers. Daarnaast stond ze ook enige tijd in de schijnwerpers als de vriendin van Chelsea-voetballer Joao Felix.

