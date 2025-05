Lando Norris heeft zijn pole omgezet in een overwinning tijdens de Grand Prix van Monaco. Max Verstappen probeerde nog een spelletje te spelen in de slotfase met de kopgroep, maar dit kreeg niet het gewenste effect. Verstappen finishte zodoende als vierde, achter Charles Leclerc en Oscar Piastri.

Norris begon de race in het prinsdom vanaf pole en kwam goed weg. Hij wist de jagende Leclerc achter zich te houden. Bortoleto klapte z'n auto in de muur, vlak voor de tunnel, nadat hij wijd werd gedreven door Antonelli. De Braziliaan wist wonder boven wonder z'n auto zelf weer in beweging te krijgen en kon verder. We kregen een kortstondige virtual safety car vanwege dit moment en een paar coureurs grepen deze mogelijkheid aan om alvast één van de twee verplichte pitstops in te lossen. Kort daarna ging het mis bij Gasly, die achterop de auto van Tsunoda reed en de voorkant van z'n bolide naar diggelen reed. Het resulteerde uiteindelijk in een uitvalbeurt van de Fransman van Alpine. Doordat hij zijn auto zelf terug kon brengen naar de pitstraat, kregen we enkel een gele vlag. Verstappen reed in de beginfase nog op de plek waar hij was gestart: namelijk plek vier.

Racing Bulls speelt sterk schaakspel, Verstappen zit klem op P4

Bij Racing Bulls speelde een slim spel met Lawson en Hadjar. Eerstgenoemde hield een enorme trein met auto's op, zodat zijn teamgenoot een tweede pitstop kon maken en voor de hele groep weer op de baan komen. Hierdoor vergrootte het zusterteam van Red Bull de kansen op een uitstekend resultaat voor Hadjar. De kopgroep ging vervolgens ook naar binnen voor een pitstop, met uitzondering van Verstappen. De Nederlander koos ervoor om door te rijden, in de hoop een comfortabele voorsprong te creëren op Piastri, waarmee hij uiteindelijk de derde positie over zou kunnen nemen. Dit plan slaagde echter niet, want Verstappen bleef na z'n eerste pitstop gewoon vierde.

Alonso valt vanaf plek zes uit met falende Mercedes-motor

Zo halverwege de race was het einde verhaal voor Alonso. De Spanjaard reed een prima wedstrijd op de zesde plaats, maar zijn Mercedes-motor begaf het en hij moest zijn bolide stilzetten. De tweevoudig wereldkampioen deed dit op een veilig plek en dus kwam de Grand Prix niet stil te liggen. Russell was er vervolgens klaar mee om rondenlang vast te zitten achter de extreem langzaam rijdende Albon en haalde hem buiten de baan in. De Brit dacht dat dit hem een tijdstraf zou opleveren, maar wilde deze voor lief nemen. Echter, hij kreeg niet een tijdstraf, maar een drive through penalty. Hij sneed zichzelf dus in de vingers met deze actie.

Verstappen houdt zich niet aan nieuw pitstop-reglement in Monaco

In de slotfase van de race ging Verstappen aan kop in Monaco, maar de regerend wereldkampioen moest nog wel een pitstop maken. Hij bracht echter de kop van het veld samen omdat inhalen vrijwel onmogelijk was. Hierdoor kon Leclerc vanaf plek drie aansluiten bij Norris op plek twee. Verstappen zat te wachten of er achter hem wellicht iets ging gebeuren. Dit bleek niet het geval en dus dook Verstappen in de voorlaatste ronde naar binnen voor zijn tweede - verplichte - pitstop.

Norris wint Grand Prix van Monaco, Verstappen vierde

Norris finishte uiteindelijk als eerste in Monte Carlo. De McLaren-coureur werd op de voet gevolgd door Leclerc, die tweede werd. De laatste plek op het podium was voor Piastri. Verstappen werd vierde, voor Hamilton en Hadjar.

