In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De kwalificatie in Monaco zit erop en Lando Norris heeft zichzelf een dienst bewezen door de pole position te pakken. Jos Verstappen ziet allerlei spookverhalen ontstaan over zijn opvoeding en de FIA deelt een gridstraf van drie plekken uit aan Lewis Hamilton, voor het ophouden van Verstappen tijdens de kwalificatie. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 24 mei.

Artikel gaat verder onder video

Jos Verstappen ontkent geruchten over mindere relatie met Max: 'Verzinnen maar wat'

Jos Verstappen is dit jaar niet zo vaak rondom Max Verstappen en F1 te vinden. Het zorgde voor geruchten omtrent de relatie van de voormalig F1-coureur en de huidige viervoudig wereldkampioen. Jos Verstappen heeft hier nu duidelijkheid over gegeven, omdat hij aanwezig is dit weekend in Monaco. Lezen hoe de verhalen echt in elkaar zitten? Klik hier!

Norris verslaat Leclerc en Piastri in spannende kwalificatie Monaco, Verstappen valt tegen

Lando Norris heeft de pole position binnengesleept voor de F1 Grand Prix van Monaco. De McLaren-coureur zette een ronde van 1:09.954 neer en zat daarmee 0.109 seconden onder de tijd van Charles Leclerc. Oscar Piastri moest genoegen nemen met de derde stek en zal de tweede startrij morgen delen met Lewis Hamilton. Max Verstappen kwam niet verder dan de vijfde positie. Lezen hoe de razendspannende kwalificatie in Monte Carlo verliep? Klik hier!

Norris onthult plannetje voor pole position in Monaco: "Dat heeft zichzelf bewezen"

Lando Norris heeft in Monaco de elfde poleposition uit zijn carrière veroverd. De Engelsman was met een 1:09.954 de snelste en heeft daarmee de belangrijkste kwalificatie van het seizoen op zijn naam gezet. Lezen hoe Norris terugkijkt op zijn poleronde? Klik hier!

FIA deelt gridstraf uit aan Hamilton en Stroll na incidenten met Verstappen en Gasly

De FIA heeft zich uitgesproken over een mogelijke straf voor Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lance Stroll en Pierre Gasly nadat er twee incidenten waren geweest tijdens Q1 van de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco. Lezen waarom de FIA heeft gekozen voor een straf? Klik hier!

Hamilton zat Verstappen in de weg en wijst naar problemen met computer

Lewis Hamilton geeft aan dat hij er alles aan heeft gedaan om Max Verstappen vooral niet in de weg te zitten, maar dat de informatie vanuit het team niet goed was. Verstappen werd opgehouden tijdens zijn snelle ronde en gaf daarbij aan dat vooral Ferrari iets te verwijten valt, en niet de zevenvoudig wereldkampioen. Lezen hoe Hamilton tegen het ophouden aan kijkt? Klik hier!

Verstappen baalt van RB21 in Monaco: "We hebben gewoon niet genoeg mechanische grip"

Max Verstappen zal de F1 Grand Prix van Monaco vanaf de vijfde positie moeten beginnen - een teleurstellend resultaat, zeker omdat het hier zo lastig is om in te halen. Waar hij zich in de vrije trainingen kon mengen met de Ferrari's en de McLarens, zat hij in Q3 op zeven tienden achterstand. De coureur van Red Bull Racing laat van zich horen na de kwalificatie. Lezen hoe Verstappen terugkijkt op het onderonsje met Hamilton en wat hij van de kwalificatie vond? Klik hier!

Verstappen wint plek door straf Hamilton: Dit is de voorlopige startopstelling

De kwalificatie zit erop, de straffen zijn uitgedeeld en dus heeft de FIA een voorlopige startopstelling naar buiten gebracht. Lando Norris zal dit seizoen voor de tweede keer vanaf pole position starten, naast thuisheld Charles Leclerc. Lezen wat de startopstelling voor de race in Monte Carlo is? Klik hier!

Gerelateerd