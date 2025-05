Jos Verstappen is dit jaar niet zo vaak rondom Max Verstappen en F1 te vinden. Het zorgde voor geruchten omtrent de relatie van de voormalig F1-coureur en de huidige viervoudig wereldkampioen. Jos Verstappen heeft hier nu duidelijkheid over gegeven, omdat hij aanwezig is dit weekend in Monaco.

In gesprek met De Telegraaf gaat Jos Verstappen in op de geruchten omtrent zijn relatie met Max, die volgens geruchten minder zou zijn geworden. Jos Verstappen gaat hier meteen duidelijk op in. "Mensen verzinnen maar wat. We hebben elke dag contact en onze band is supersterk. Maar Max heeft ook zijn eigen leven en ik wil niet de vader zijn die zich overal mee bemoeit. Dat heb ik door de jaren heen wel geleerd, om dingen los te laten."

Jos Verstappen verklaart afwezigheid

Jos Verstappen legt vervolgens uit waarom hij minder vaak in de buurt van Verstappen en tijdens raceweekend in F1 aanwezig is. "Het heeft ook te maken met mijn rallywedstrijden, waar ik enorm van geniet. Daarnaast kampt mijn vrouw met gezondheidsproblemen, dus ik wil er ook voor haar kunnen zijn. Ik denk dat iedereen daarnaast wel weet dat ik de Formule 1 een minder leuke wereld vind dan vroeger. Maar het allerbelangrijkste is dat Max zich in een goede positie bevindt en dat het allemaal loopt. Ik hoef er niet per se te zijn. Ik kan makkelijk zonder Formule 1 leven, laat ik het zo zeggen."

