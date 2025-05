Leclerc troeft Verstappen en McLaren tijdens VT3 weer af, crash Hamilton

Charles Leclerc heeft de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Monaco op P1 afgesloten. De Monegask deed dit voor Max Verstappen en Lando Norris en gaat zo met veel zelfvertrouwen richting de kwalificatie later op zaterdag. Lewis Hamilton zou met een crash voor een rode vlag en een vroeg einde van de sessie zorgen.

Op vrijdag was het Charles Leclerc die de twee trainingen zou domineren. Max Verstappen eindigde op P2 tijdens VT1, maar was zoekende tijdens VT2 met een tiende plaats. Onder meer McLaren, Ferrari en Racing Bulls zagen er goed uit, terwijl Mercedes, Red Bull (zeker in VT2), Alpine en Haas geen fantastische vrijdag kenden. Dit gebeurde allemaal in zonnig weer, iets wat op zaterdag ook het geval was toen de derde training begon. McLaren, Mercedes, Aston Martin en Lewis Hamilton begonnen met een extra setje hards en een setje mediums minder aan de dag dan de rest, terwijl Racing Bulls nog een extra setje softs had in vergelijking met de rest.

Veel softs tijdens beginfase VT3

Toen om 12:30 uur in schitterend en warm weer de derde training begon, ging Liam Lawson met Hamilton en Isack Hadjar meteen naar buiten. Ook het duo van Aston Martin zou al snel naar buiten gaan, net zoals Franco Colapinto. Racing Bulls, Aston Martin en Hamilton besloten de toplaag van de hards er alvast af te halen voor de race van zondag, terwijl Aston Martin dit zelfs ook daarna nog deed met de mediums. Uiteindelijk zouden Racing Bulls, Mercedes, Williams, Ferrari, McLaren, Alpine, Haas op de softs beginnen, Sauber, Aston Martin en Red Bull op mediums.

Na een vrij rustige eerste twintig minuten, waarin alleen Nico Hülkenberg een momentje kende, was het Charles Leclerc die op P1 stond met een 1:12.712 op softs, voor Lando Norris (softs), Verstappen, Yuki Tsunoda en Hülkenberg (mediums). Het hoogste aantal rondjes was voor Lawson en Colapinto met dertien rondjes.

Verstappen maakt indruk op mediums

In de twintig minuten die zouden volgen, bleek het asfalt steeds warmer te worden en kwam er meer grip op de baan. Logischerwijs begonnen de tijden dan ook naar beneden te gaan, maar de banden werden dan ook volop gebruikt en begonnen op een gegeven moment hun tempo ook weer kwijt te raken toen het piekmoment geweest was. Het ging daardoor ook al vrij snel om in een soort verkapte longruns die de teams deden op de band waar ze de sessie mee begonnen. Dit gebeurde allemaal zonder momentjes van coureurs of zelfs een gele vlag.

Na veertig minuten in VT3 werd het wat rustiger op de baan en stond Verstappen met een 1:11.233 bovenaan, voor Leclerc, Norris, Hamilton en Alexander Albon. Verstappen reed deze tijd op mediums, de rest op softs en de Nederlander was 0.224 seconden sneller op de mediums dan de andere coureurs op de softs. Het hoogste aantal rondjes stond op dat moment op naam van Lawson met 22 rondjes.

Coureurs hebben moeite met softs tijdens kwalificatieruns

Zoals vaak het geval is stonden de laatste twintig minuten in het teken van de kwalificatieruns, die in Monaco nog belangrijker zijn dan waar dan ook. Ook de teams die eerst op mediums reden, Red Bull, Sauber en Aston Martin, gingen voor de laatste twintig minuten naar de softs. Het was het laatste moment om een goed beeld te krijgen van de verhoudingen op softs richting de kwalificatie.

Red Bull, en vooral Verstappen, was het hele weekend al goed in de eerste sector ten opzichte van McLaren en Ferrari, maar kon op vrijdag de auto van Ferrari en McLaren niet bijhouden in de tweede en derde sector. Dit was iets waar Mercedes ook last van had. Op zaterdag bleken veel coureurs moeite te hebben om op softs een betere tijd te noteren dan op medium, simpelweg omdat de softs weg bleken te vallen in de tweede en derde sector zoals dat in Imola ook al het geval was.

Verstappen stond lang op mediums daarom nog bovenaan, maar uiteindelijk vonden de coureurs na een paar rondjes op softs hun tempo en was het Leclerc die ook VT3 op P1 afsloot met een 1:10.953, voor Verstappen, Norris, Piastri en Hamilton. Laatstgenoemde zou met een rode vlag ervoor zorgen dat de sessie met nog twee minuten te gaan al ten einde kwam. Het hoogste aantal rondjes was voor Lawson met 33 rondjes.

