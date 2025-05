Max Verstappen zal de F1 Grand Prix van Monaco vanaf de vijfde positie moeten beginnen - een teleurstellend resultaat, zeker omdat het hier zo lastig is om in te halen. Waar hij zich in de vrije trainingen kon mengen met de Ferrari's en de McLarens, zat hij in Q3 op zeven tienden achterstand. De coureur van Red Bull Racing laat van zich horen na de kwalificatie.

Lando Norris pakte de pole position door thuisheld Charles Leclerc op een tiende van een seconde te verslaan. Kampioenschapsleider Oscar Piastri beschreef zijn weekend tot nu toe als "rommelig" en kwam niet verder dan de derde stek. Hij zal de tweede startrij morgen delen met Lewis Hamilton. Verstappen zat in VT1 op een tiende van Leclerc, voordat hij op zeven tienden achterstand kwam in VT2 door een wijziging aan de afstelling van de RB21. De Limburger dichtte het gat weer in VT3 en leek mee te kunnen doen voor de pole. Met een 1:10.669 bleef hij hangen op de vijfde plaats.

RB21 voelde niet top aan

Tegenover Viaplay verklaart Verstappen dat vooral sector twee de RB21 niet lag: "Vooral in het middengedeelte verliezen we veel tijd. We hebben gewoon niet genoeg mechanische grip in de langzame bochten, maar dat is een probleem dat we al een tijdje hebben, en je ziet het op meerdere circuits terugkomen. Hier heb je nog langzamere bochten, en vooral in sector 2 zijn er bochten die aan de binnenkant ineens verdwijnen en waarbij je over de kerbstones moet; onze auto gaat daar gewoon niet soepel overheen." Verstappen moest dat rechttrekken in de eerste sector, maar dat lukte niet: "Je kunt dat niet compenseren."

Hamilton hield Verstappen op

In Q3 moest Verstappen één van zijn rondes afbreken, omdat Lewis Hamilton in de weg zat. Tegenover Sky Sports F1 legt Verstappen uit dat hij de zevenvoudig kampioen niets kwalijk neemt: "Ik zag dat het team tegen hem zei dat ik langzaam reed, terwijl ik duidelijk snel reed, dus het is niet de schuld van Lewis. Ik heb even snel met Lewis gepraat: het is heel simpel, maar dit mag niet gebeuren. Het is de fout van het team." Wel verwacht hij een straf voor de Engelsman: "Als je naar de geschiedenis van dit soort dingen kijkt, ja [dan krijgt hij een straf], maar het is meer de fout van het team."

