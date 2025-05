Lando Norris heeft de pole position binnengesleept voor de F1 Grand Prix van Monaco. De McLaren-coureur zette een ronde van 1:09.954 neer en zat daarmee 0.109 seconden onder de tijd van Charles Leclerc. Oscar Piastri moest genoegen nemen met de derde stek en zal de tweede startrij morgen delen met Lewis Hamilton. Max Verstappen kwam niet verder dan de vijfde positie.

De kwalificatie op het stratencircuit van Monte Carlo en La Condamine begon om 16:00 uur lokale tijd bij luchttemperaturen van 21°C en baantemperaturen van 41°C. 16 van de 20 coureurs kwamen meteen naar buiten bij aanvang van Q1. Iedereen behalve Franco Colapinto en Pierre Gasly ging op de C6-softs naar buiten, maar de Alpines stonden op de C5-mediums. De McLarens evenals Max Verstappen en George Russell wachtten een aantal minuten, voordat ook zij in actie kwamen op de zachtste compound. De C6-softs kunnen sneller zijn dan de C5-mediums, maar het duurt even voordat ze in het juiste werkvenster komen. Daarom deden coureurs vaak vier, vijf of zelfs zes ronden achter elkaar om op snelheid te komen.

Artikel gaat verder onder video

Crash voor Antonelli

Lando Norris was het snelst halverwege Q1 met een 1:11.596. Charles Leclerc, Oscar Piastri, Russell en Verstappen zaten op twee tienden achterstand. De Alpines stonden op P19 en P20, en dus wisselden ze van de mediums naar de softs. Gasly kwam vervolgens in een snel rondje Lance Stroll tegen bij het uitkomen van de tunnel, iets wat de stewards na de kwalificatie gaan onderzoeken. Piastri verbeterde met een 1:11.385, voordat Leclerc de eerste plek weer afpakte met een 1:11.229. Uiteindelijk gingen Gabriel Bortoleto, Ollie Bearman, Gasly, Stroll en Colapinto niet door en eindigde Q1 met een rode vlag. Kimi Antonelli toucheerde de muur in de Nouvelle Chicane en crashte met een kapotte band. De rookie van Mercedes had zich nog net als vijftiende gekwalificeerd, maar zou niet mee kunnen doen aan Q2.

Out jumps Kimi 👍



He clipped the barrier at the entry to the Nouvelle Chicane#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VB8iKsIkxS — Formula 1 (@F1) May 24, 2025

Nog meer problemen voor Mercedes

Voor Q2 kwam het bericht dat de stewards ook een incident tussen Verstappen en Hamilton zouden onderzoeken na de kwalificatie. De Nederlander kwam de Ferrari middenin de snelle Massenet tegen. Aan het begin van de tweede sessie zagen we Williams, Ferrari en Russell op de mediums, en de rest op de softs. De strategie zou echter weinig uitmaken voor de laatstgenoemde, want zonder rondetijd op het bord gaf zijn Mercedes de geest. De Brit ging over een hobbel en plotseling was er geen power meer. Omdat hij tot stilstand kwam in de tunnel, was de wedstrijdleiding genoodzaakt om Q2 stil te leggen met nog 10 minuten te gaan. Russell werd dus slechts veertiende.

🚩 Red flag



George has suffered a loss of power and has come to a stop in the tunnel, ending his Qualifying in Monaco. — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 24, 2025

Norris werd eerste in Q2 met een 1:10.570, 0.011 seconden onder Leclerc. Alexander Albon, Piastri, Verstappen en Hamilton gingen ook relatief comfortabel door naar Q3. Ondertussen vielen Carlos Sainz, Yuki Tsunoda en Nico Hülkenberg af naast de twee uitgevallen Mercedessen. Fernando Alonso werd achtste met een snelste tijd op de mediums en poogde überhaupt geen ronde op de softs. Ook Isack Hadjar, Liam Lawson en Esteban Ocon gingen door naar de top 10-kwalificatie.

Leclerc mengt zich in strijd met McLaren

Norris zette een indrukwekkende 1:10.464 neer tijdens de eerste run van Q3 wat hem bovenaan de tijdenlijst bracht, 0.067 seconden onder teamgenoot Piastri. Leclerc en Verstappen op de derde en vierde plek, respectievelijk, kwamen ieder twee tienden tekort met Hamilton daar nog eens drie tienden achter. Albon en Ocon deden de eerste run op de mediumband, wat goed was voor de zesde en zevende posities.

In de tweede run pakte Piastri eventjes de eerste plaats af met een 1:10.140, voordat Norris er weer met 0.015 seconden onder dook. Vervolgens was het Leclerc die tijdelijk de pole pakte, maar wéér ging Norris sneller. Een 1:09.954 was uiteindelijk genoeg om de eerste plaats te pakken in de kwalificatie. Verstappen kon geen verbetering vinden en werd vijfde op 0.715 seconden achterstand. Daartussen vonden we nog Hamilton op P4. Hadjar, Alonso, Ocon, Lawson en Albon sloten de top tien in die volgorde af.

Gerelateerd