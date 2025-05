Norris onthult plannetje voor pole position in Monaco: "Dat heeft zichzelf bewezen"

Lando Norris heeft in Monaco de elfde poleposition uit zijn carrière veroverd. De Engelsman was met een 1:09.954 de snelste en heeft daarmee de belangrijkste kwalificatie van het seizoen op zijn naam gezet.

De kwalificatie werd onderbroken door twee rode vlaggen, waardoor het team van Mercedes voortijdig werd uitgeschakeld. Kimi Antonelli raakte in Q1 de vangrails, en George Russell viel uit in Q2. In Q3 werd het spannend, want de Ferrari’s waren het hele weekend al snel. Toch kwam Charles Leclerc uiteindelijk een tiende tekort, en ook Oscar Piastri kon niet tippen aan de tijd van Norris. Max Verstappen wist een toch wel teleurstellende vijfde tijd te rijden.

Artikel gaat verder onder video

Plannetje McLaren

McLaren koos voor twee snelle rondes op dezelfde bandenset en week daarmee af van de concurrentie: "Nee, dat was geen risico. We geloofden voor de kwalificatie dat dit het beste was en dat heeft zichzelf bewezen. We zijn trouw gebleven aan waar we in geloofden." Daarnaast benadrukte Norris dat hij er hard voor heeft moeten werken: "Dit soort dagen komen niet vanzelf. Ik ben er trots op dat ik iets kan teruggeven aan het team."

Consistent blijven verbeteren

De sectortijden aan elkaar knopen bleek lastig: "Dat is hier het moeilijke, om consistent een snelle ronde neer te zetten. De anderen verbeterden zichzelf ook, dus je moet dezelfde risico’s nemen. In die laatste ronde draait het erom wie de meeste risico’s durft te nemen. Maar het was een goede ronde, goed aan elkaar geknoopt. Het voelt erg goed om over de finish te komen en te weten dat het goed zit." Wat betreft zijn kansen voor de race is Norris duidelijk: "Ik heb geen idee, en het boeit me ook niet, dat is iets voor morgen."

Gerelateerd