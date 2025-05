De kwalificatie zit erop, de straffen zijn uitgedeeld en dus heeft de FIA een voorlopige startopstelling naar buiten gebracht. Lando Norris zal dit seizoen voor de tweede keer vanaf pole position starten, naast thuisheld Charles Leclerc.

Klassementsleider Oscar Piastri (P3) vertrekt vanaf de tweede startrij en ziet naast zich Max Verstappen (P4), die één plek opschuift door de straf voor Lewis Hamilton. Isack Hadjar is daardoor de verrassende nummer vijf, vlak voor Fernando Alonso. Op P7 vinden we Hamilton terug, die een gridstraf van drie plaatsen kreeg voor het ophouden van Verstappen. Esteban Ocon is de best geklasseerde Haas-coureur op P8, en Liam Lawson heeft het ook prima gedaan met de negende startplek. Alexander Albon completeert de top tien.

Voorlopige startopstelling Grand Prix Monaco

Carlos Sainz begint de race in Monte Carlo vanaf P11, met daarachter Yuki Tsunoda, die niet verder kwam dan Q2. Nico Hülkenberg vertrekt vanaf P13, met achter zich de beide Mercedessen, die allebei uitvielen tijdens de kwalificatie. George Russell start vanaf P14, vóór teamgenoot Kimi Antonelli. Gabriel Bortoleto vertrekt vanaf P16, terwijl Pierre Gasly niet verder kwam dan P17 in de Alpine. Hij start voor zijn teamgenoot Franco Colapinto. Lance Stroll kreeg eveneens een straf van drie plaatsen en begint de race vanaf de voorlaatste positie. Oliver Bearman neemt P20 in, nadat hij op vrijdag al een gridstraf van tien plaatsen kreeg voor inhalen tijdens een rode vlag.

